Цена iPhone SE упала до рекордного уровня

Смартфоны iPhone SE резко подешевели в России. По данным Hi-Tech.Mail.ru, цена на данную модель упала на 35%.

Смартфоны iPhone SE были выпущены в сентябре 2016 года. Рекомендованная розничная цена модели с 32 Гбайт внутренней памяти тогда установилась на уровне 33 тыс. руб. Однако спустя девять месяцев стоимость устройства на российском рынке упала более чем на 12 тыс. руб.

Стоимость iPhone SE на российском рынке упала на 35%

В некоторых магазинах iPhone SE сегодня можно купить за 20,5 тыс. руб., в то время как в крупных сетях цена смартфона составляет 25 тыс. руб. При этом издание подчёркивает, что информация о цене актуальна лишь для жителей Москвы и может сильно отличаться в зависимости от региона проживания.

Смартфон iPhone SE — улучшенная версия iPhone 5S. Устройство работает на базе двухъядерного процессора Apple A9 с тактовой частотой 1,8 ГГц, оборудовано 4-дюймовым Retina-дисплеем и может похвастать 12-мегапиксельной основной камерой.