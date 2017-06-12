Мобильный склеп. Почему Samsung и Apple в топе, а Sony — в гробу

Господство Samsung, трагедия Sony и подозрительно низкая доля Xiaomi. Павел Городницкий исследовал российский рынок смартфонов.

Недавно аналитики из GfK опубликовали статистику продаж смартфонов в России за первый квартал 2017 года.

Сюрпризов немало, причём как в верхней части этой турнирной таблицы, так и в её "подвале". Пришло время во всём разобраться.

Почему лидирует Samsung?

Корейцы держат почти четверть рынка по четырём причинам.

Во-первых, у них действительно сумасшедший ассортимент в абсолютно всех ценовых категориях: есть и бюджетники (Galaxy J, Galaxy C), и продвинутые середняки (Galaxy A), и флагманы (линейки S и Note).

Учитывая, что средний чек на смартфон в России сейчас составляет около 12 тысяч рублей (по данным МТС и "Евросети"), можно сделать вывод: Samsung крайне грамотно окружила эту зону достойными девайсами.

Во-вторых, корейская продукция широко представлена в любом магазине электроники — смартфоны легкодоступны, их никогда не нужно искать. Пришёл и купил — вот и весь алгоритм.

Третья причина успеха — агрессивное продвижение. Азиатский бренд активно рекламирует не только топовые устройства (тем более с Note 7 в прошлом году вышел провал), но и, к примеру, А-серию. Кстати, прогресс этой линейки за три поколения очевиден: если модели 2015 года продавались по явно завышенным ценам, то теперь цены адекватные и даже соблазнительные. Допустим, Galaxy A5 (2017) официально стоит 25 тысяч рублей, и тех характеристик, которые предлагаются за эти деньги, достаточно даже требовательному пользователю.

Четвёртый фактор в пользу Samsung — подешевевшие флагманы. Тут стоит напомнить, что речь идёт о первом квартале: Galaxy S8 был ещё далёк от попадания на прилавки, зато Galaxy S7 уже стоил от 28 тысяч рублей (у серых продавцов) до 40 тысяч (у официалов).

Главная интрига: какой будет доля Samsung в третьем квартале этого года? Если она вырастет, S8 можно признавать триумфальным.

В чём секрет Apple?

В ноябре 2016 года Apple завоевала 12,4% российского рынка, спасибо невероятному ажиотажу вокруг iPhone 7. Потом показатель слегка упал, но всё равно остался солидным — компания из Купертино удержала долю в 10,2%.

Это удалось сделать за счёт iPhone 7 (их по-прежнему отлично покупают), iPhone 6 (флагманский дизайн плюс упавший ценник) и заполонивших всё и вся iPhone 5s. За эти аппараты просят 17–20 тысяч рублей, а сами гаджеты не вызывают разочарования.

Да, у них маленький экран, дряхлый процессор и крохотный объём памяти, но свежая iOS не позволяет девайсу отчаянно тормозить. Соответственно, яблоко на задней панели творит чудеса: между новым Galaxy и древним iPhone 5s люди нередко выбирают второй вариант.

Любопытно, что, по информации Эльдара Муртазина, в начале лета в Россию ввезли партию новых (не восстановленных) 5s, которые будут продаваться за 15 тысяч рублей. Так что доля Apple в следующем отчёте может стать заметно выше.

Кто на самом деле третий?

Нужно отдать должное Lenovo: эта компания выпускает очень сбалансированные устройства в самой востребованной категории (от 8 до 16 тысяч рублей) и регулярно проводит акции с ощутимыми скидками (не меньше тысячи рублей).

Однако фактически третья строчка принадлежит другим китайцам, ведь Honor — дочерняя компания Huawei. В сумме смартфоны всей корпорации заняли 8,6% рынка.

Интересно, что между Huawei и Honor идёт ценовая война. Внутренняя конкуренция работает на покупателя: например, Honor 8 с мощным чипом HiSilicon Kirin 950, 64 Гбайт встроенной памяти и 4 Гбайт оперативки стоит всего 22–25 тысяч рублей, а Huawei P10 с лазерным автофокусом, процессором Kirin 960 и стеклом Gorilla Glass — в районе 30 тысяч рублей.

Получается, смартфоны с флагманскими спецификациями и прекрасными камерами (что важно в эпоху Instagram) обходятся дешевле 500 долларов, отсюда и популярность.

Как живёт ZTE?

Четвёртая (на деле — пятая) строчка ZTE — в основном заслуга рекламного бюджета: китайский бренд отчаянно продвигали и по телевизору, и на билбордах, и в Интернете. В России рекламным лицом стал Гарик Мартиросян, а в мире — Криштиану Роналду, так что амбиции ZTE предельно понятны: там действительно хотят пробиться в шорт-лист топовых брендов.

Предсказать долю ZTE в следующих кварталах невозможно: например, в прошлом году эта компания балансировала между 4,5% рынка (в феврале) и 9,4% (в августе).

Где Xiaomi?

Здесь всё просто. Фирма, которую обсуждают на каждом углу, ещё не до конца ворвалась в нашу страну. GfK явно учитывала только российские продажи, а посылки из Китая остались неучтёнными. Поэтому 2,5% — иллюзия: в действительности доля Xiaomi составляет порядка 6,5–7% (этот показатель основан на анализе интернет-трафика).

Какой тренд самый явный?

В России обожают доступные смартфоны. Fly, Alcatel, Prestigio, Micromax, Tele2 — девайсы этих производителей стоят от трёх до восьми тысяч рублей. Следовательно, такие гаджеты достаются школьникам и пенсионерам, за счёт этого образуется приличная доля на рынке. На этом фоне нужно отметить LG и ASUS — азиатские компании обосновались в середине таблицы, не опуская цен до подземных значений.

Кто выйдет из "подвала"?

Nokia дотронулась до дна и наконец-то от него оттолкнулась. Восхищаться спросом на 3310 не стоит (да, аппараты разлетелись мгновенно, но их было всего 10 тысяч), зато у новых смартфонов (Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6) есть все шансы на успех.

К концу года, когда в продажу поступит ещё и флагманский Nokia 9, финская корпорация однозначно перешагнёт через рубеж в два жалких процента.

Кто упадёт в "другое"?

Очевидно, Sony. Японцы меняют стратегию по два раза в год, не суются в категорию бюджетных смартфонов, ядерно завышают цены на средние модели и расстраивают даже самых преданных фанатов.

Всё идёт к тому, что на одной из ближайших диаграмм слово Sony просто исчезнет из списка, потому что процент станет совсем ничтожным.

Кто уже в "другом"?

Здесь полно известных брендов. Например, HTC уже прошла по пути Sony и рухнула в бездну. Смартфоны китайских брендов (OnePlus, LeEco, Meizu, Oppo и так далее) приезжают из Азии напрямую к покупателям. Philips и Acer объективно загнулись, а YotaPhone ещё не переродился (это случится в ближайшие дни).

В общем, претендентов на выход из болота хватает, но спрогнозировать чей-то однозначный взлёт сейчас нереально. Можно лишь констатировать, что самые высокие шансы на наращивание доли — у амбициозных китайских компаний.