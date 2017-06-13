Вся правда о спиннерах

Павел Городницкий покрутил в руках десятки спиннеров и констатировал: эта игрушка получила во много раз больше внимания, чем должна была. И всё же от неё есть польза.

Я сопротивлялся как мог. Заглядывался в китайских интернет-магазинах, но не покупал. Восхищался ютуб-видео с трюками, но сразу после этого закрывал вкладку. Лайкал спиннеры в "Инстаграме", но продолжал листать ленту.

Отпугивали две вещи.

Первая — мейнстримность этого аксессуара: он и так есть у всех вокруг, ни к чему уподобляться толпе. Тем более спиннеры сейчас ассоциируются с вейпом — так себе комплект.

Второй сомнительный момент — предназначение спиннера. Я никак не понимал, зачем он мне нужен, если обычно я кручу в руках айфон, а не фитюльку за 500 рублей.

В конце концов я всё равно сдался. Пришёл в огромный торговый центр, прошерстил каждый магазин, где в теории могли торговать спиннерами, но везде получал одинаковый ответ: "У нас этих игрушек пока нет. Ещё не завезли".

"Уф, значит, не судьба", — выдохнул я, но вскоре коллеге приехал спиннер из Китая.

"У меня нет эмоций, зато есть факты: пять часов не выпускаю его из рук", — подытожил коллега.

И тут мне сорвало крышу. Я полетел на "Авито", нашёл самый крупный магазин спиннеров и попросил привезти мне домой все варианты, чтобы я мог протестировать и выбрать целый комплект.

Уже через час у меня в дверях стоял парень с большой сумкой спиннеров.

Испытание началось.

Сразу же предупреждаю: помимо девайсов из того магазина я чисто ради эксперимента повертел спиннеры с AliExpress и из обычной лавки с игрушками.

Выводы — ниже.

Аутизм ни при чём

Непонятно, кто спродюсировал историю о том, что спиннер предназначен для аутистов. Начать надо с того, что его вообще придумала женщина, которая увидела, как дети кидают камни в полицейских. Эта дама и сконструировала спиннер — с его помощью ребята должны были развлечься и успокоиться.

Вторая версия чуть правдоподобнее: дочь той же леди страдала аутоиммунным заболеванием, которое вызывало синдром патологической мышечной утомляемости. Тогда женщина собрала спиннер из подручных материалов — девочка была в восторге.

Миф про аутизм — то ли троллинг, то ли невежество. С тем же успехом любую игрушку можно назвать вещью для аутистов — смысл не изменится, потому что его в таких заявлениях в принципе нет.

Спиннер действительно забавный

Элементарный гаджет вызывает странные эмоции: на земле явно нет ни одного человека, который прокрутил бы один раз и успокоился. Наоборот, хочется раскручивать спиннер всё сильнее и сильнее — это абсолютно рефлекторное желание.

Ты ощущаешь, что выглядишь как дурачок, но продолжаешь запускать лопасти. Обещаешь себе прекратить, а потом даёшь последний шанс. Действия повторяются, спиннер вертится на максимальной скорости, но ты мечтаешь придать ему дополнительное вращение, зная, что это бесполезно.

Эффект абсолютно магический — спиннер завораживает.

Снимает ли спиннер стресс?

Вероятно, позиционирование спиннера как игрушки-антистресса — заурядный маркетинговый ход. Люди увидели, как взлетел фиджет-кубик (брелок с кнопочками, переключателями и джойстиками), и предположили, что спиннер тоже успокаивает.

На деле эффект ровно обратный. Чтобы как можно дальше уйти от эвристики доступности, я испытал спиннер сразу на нескольких знакомых разного пола и возраста. Одних бесил звук (бюджетный подшипник мерзковато шипит), других — сам вид раскрученного спиннера, а третьим было просто наплевать. Никакого антистрессового воздействия никто не заметил, и я в том числе.

Правда, спиннер помог в кино. Я дал себе установку: играться с новым девайсом и ни в коем случае не доставать телефон. В итоге уследил за сюжетом, хотя обычно сразу же погружаюсь в рабочие чаты и полностью отвлекаюсь от фильма минуте к тридцатой. Тут руки были заняты, так что тест признаётся успешным. В этом плане спиннер однозначно полезен — пальцевый невроз на время прошёл.

Как выбрать спиннер?

Себестоимость этой игрушки крошечная, поэтому цены зависят только от наглости продавца. Есть и за 200–300 (с AliExpress или в электричках/переходах), встречаются за 500–700 (в более-менее приличных магазинах), бывают и дороже, за 1000–1500 (в продвинутых лавках со спиннерами).

При этом тот, что за 300, может быть качественнее того, что за 900.

Обращать внимание нужно на три вещи:

1. Как ощущается в руке?

Некоторые спиннеры сделаны удивительно бездарно — видно, что пластик самый нищебродский и неприятный. Разумеется, бывают и обратные примеры: хватаешь спиннер и понимаешь, что готов купить его в ту же секунду.

Вывод один: выбирать гаджет лучше живьём, а не с экрана компьютера/смартфона.

2. Как крутится?

Я бы разделил спиннеры на три категории: вращение до минуты, вращение от одной до двух минут, вращение больше двух минут.

Те, которые быстро перестают крутиться, годятся только для самых нервных людей — им нравится постоянно лезть пальцем в лопасти. Кстати, такие спиннеры обычно самые дешёвые: я запускал пластиковую дрянь на 15 секунд (просто крах) и алюминиевый позор на 25 секунд (очень стыдный результат для спиннера за 1000 рублей).

От минуты до двух — универсальный вариант. Можно и подкручивать, когда скорость падает, и ждать, когда лопасти окончательно перестанут двигаться. По цене тоже оптимально: спиннер с потенциалом в 100 секунд легко найти дешевле тысячи рублей.

Больше двух минут — опция для тех, кто познал дзен. Запустил на столе — и сидишь смотришь. Или держишь между пальцами и пытаешься обрести покой — тоже неплохо. Как правило, долгоиграющие спиннеры дорогие (от 1500 рублей), металлические и тяжёленькие, но зато самые солидные.

3. Нравится ли внешний вид?

Сейчас можно найти спиннер в любом дизайне — хоть в виде летучей мыши (в стиле Бэтмена), хоть чёрный, хоть пёстрый, хоть с десятью лопастями. Какой захочешь, такой и достанут из мешка.

Самое важное — обращать внимание на внешний вид уже после всех испытаний. Какой толк от красивого спиннера, если он покрыт облезающей краской и самостоятельно крутится максимум 20 секунд?

Правильно, никакого. Так что на первое место надо ставить практичность.

Легко ли делать трюки?

На "Ютубе" полно видео, где спиннеры крутятся на носу у собак, друг на друге, на мизинцах и так далее. Со стороны всё выглядит очень просто, но в реальности блогеры убили на освоение этих трюков десятки часов. Предел среднестатистического пользователя — запустить спиннер у себя на носу.

Тут примерно как с йо-йо: чтобы освоить базовую функциональность, никакие специальные навыки не нужны, но ради эффектных фокусов придётся попотеть.

Стоит ли это того, учитывая, как стремительно меняются тренды? Скорее всего, нет. Полезнее сходить в спортзал или почитать книжку.

Чему учит история спиннера?

Космический хайп вокруг спиннера демонстрирует: раскрутить можно вообще всё что угодно. Люди подхватывают любую идиотскую идею, даже такую примитивную, как детская игрушка из конца двадцатого века.

Алгоритм до боли уныл. Нужно поместить вещь в правильный магазин (например на AliExpress) или запустить кампанию на KickStarter, затем придумать легенду про антистресс (болезнь двадцать первого века), а после этого красиво упаковать и дать блогерам.

Вуаля — хит готов.

Уже можно ждать следующие офисные тренды: настольную юлу (успокаивает и помогает сосредоточиться) и кистевой эспандер (помогает быстрее печатать). И здесь совсем нет преувеличения: эти гаджеты не более бестолковые, чем главный бестселлер 2017 года.