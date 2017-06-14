Эксперты назвали лучшие смартфоны на рынке

Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ заняли верхнюю строчку рейтинга, составленного некоммерческой организацией Consumer Reports.

По итогам тестов флагманы южнокорейского производителя получили по 82 балла. Эксперты отметили удачный дизайн устройств, ёмкие аккумуляторы, водонепроницаемость, яркие дисплеи и "потрясающие" камеры. Несмотря на одинаковое количество набранных баллов, на первое место списка был поставлен именно Galaxy S8+, имеющий лучшее время автономной работы и экран большей диагонали.

Samsung S8 и S8+ признаны лучшими смартфонами на рынке Фото © REUTERS/Brendan McDermid

При этом в докладе Consumer Reports подчёркивается, что сканер отпечатков пальцев в обеих моделях расположен "неудачно". По словам экспертов, дактилоскопический датчик можно найти, лишь "многократно ощупав" смартфон и попутно "заляпав объектив камеры".

Примечательно, что третью строчку рейтинга заняло ещё одно устройство южнокорейского производителя — Samsung Galaxy S7 Edge. Результат этой модели составил 77 баллов. Четвёртое и пятое места заняли смартфоны LG G6 и iPhone 7 Plus соответственно.