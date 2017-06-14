Google случайно раскрыла количество проданных смартфонов Pixel

Компания Google, как правило, не даёт никаких комментариев относительно количества проданных смартфонов. Однако ресурс Ars Technica смог получить эту информацию из открытых источников.

По мнению аналитиков, недавно компания достигла отметки в 1 млн проданных смартфонов. Этот вывод основывается на общедоступных данных о количестве скачиваний приложения Pixel Launcher из магазина Play Store.

Аналитики узнали количество проданных смартфонов Google Pixel Фото: © AP/FOTOLINK

Как отмечает редакция ресурса, лончер является эксклюзивом для пользователей Pixel и Pixel XL и не поддерживается даже на планшетах Pixel C. Поскольку недавно приложение достигло рубежа "от 1 млн до 5 млн скачиваний" в Play Store, эксперты заключили, что компания продала более 1 млн смартфонов.

Для сравнения, за первые несколько месяцев продаж Samsung отгрузила более 5 млн Galaxy S8, а Apple сумела реализовать в течение первого квартала 2017 года порядка 51 млн iPhone 7.

Впрочем, некоторые специалисты считают, что продажи Google Pixel на самом деле гораздо ниже. По их словам, при перепродаже смартфона новым владельцам приходится скачивать Pixel Launcher через собственный аккаунт. Кроме того, разработчики нередко используют по несколько аккаунтов Google для тестирования приложений на Pixel, а некоторые прошивки и вовсе позволяют скачивать лончер на любые устройства.