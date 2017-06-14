Apple исполнила предписание ФАС о ремонте iPhone в России

Российское подразделение Apple – ООО "Эппл Рус" – исполнило предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и обеспечило оказание услуг по ремонту экранов iPhone в России. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

— Компания оперативно исполнила предупреждение ФАС России. В настоящее время потребитель имеет возможность получить услугу по замене экрана, что в два раза дешевле замены телефона на новый, — сообщает пресс-служба ФАС.

Напомним, в декабре 2016 года антимонопольное ведомство инициировало делопроизводство в отношении ООО "Эппл Рус". Причиной стало обращение в ФАС гражданина Дмитрия Петрова, который пожаловался, что Apple злоупотребляет своим положением на рынке ремонта iPhone. Как отмечал мужчина, в России никто не может чинить "яблочные" смартфоны без разрешения производителя, однако сама корпорация из Купертино не поставляет необходимых комплектующих.

В феврале 2017 года ведомство постановило, что сроком до 1 мая того же года компания "Эппл Рус" обязана открыть на территории России единый сервисный центр. Заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров тогда выразил надежду, что местное подразделение Apple обеспечит обслуживание потребителей в соответствии с российским законодательством.

Apple исполнила требования Федеральной антимонопольной службы по делу о ремонте iPhone Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Кроме того, в августе 2016 года ведомство возбуждало дело в отношении Apple из-за координации цен на смартфоны. Позже стало известно, что корпорация может заплатить штраф в размере 5 млн руб.