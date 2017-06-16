Samsung Galaxy S8 заметно подешевел в России

Флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 подешевел на четверть всего через два месяца после начала продаж, сообщает hi-tech.mail.ru.

Смартфон Galaxy S8, поступивший на российский рынок в конце апреля, изначально продавался по рекомендованной розничной цене 54 990 руб. Сегодня устройство уже можно купить за 42,7 тыс. руб. Таким образом, снижение стоимости аппарата составило 23%.

Цена Samsung S8 на российском рынке снизилась на четверть Фото © РИА Новости/Григорий Сысоев

При этом у крупных ретейлеров цена по-прежнему держится на отметке 54 990 руб. Издание также отмечает, что информация о стоимости смартфона актуальна для жителей Москвы и может отличаться в зависимости от региона проживания.

Напомним, ранее сообщалось о падении цены на iPhone SE. По данным hi-tech.mail.ru, цена на данную модель упала с 33 тыс. руб. до 20,5 тыс. руб.

Смартфон Samsung S8 был представлен 29 марта 2017 года в ходе презентации в Нью-Йорке. Устройство получило дисплей диагональю 5,8 дюйма с соотношением сторон 18,5:9 и разрешением 2960 х 1440 пикселей. Кроме того, аппарат работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835, имеет 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти и оснащён 12-мегапиксельной основной камерой. Ёмкость аккумулятора устройства составляет 3000 мА/ч.