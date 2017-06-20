OnePlus официально представила "убийцу" Samsung Galaxy S8

Компания OnePlus представила новый флагман OnePlus 5, который станет преемником смартфонов OnePlus 3 и OnePlus 3T.

Как и сообщалось в ранних утечках, устройство получило 5,5-дюймовый дисплей Optic AMOLED с разрешением 1920 х 1080 пикселей и работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 835. В зависимости от модификации смартфон может быть оснащён оперативной памятью объёмом от 6 до 8 Гбайт и внутренним хранилищем на 64 или 128 Гбайт.

Компания OnePlus официально представила свой новый смартфон Фото: © oneplus.net

Кроме того, новинка оборудована основной камерой, состоящей из двух модулей: широкоугольного Sony IMX 398 на 16 мегапикселей и телескопического Sony IMX 350 на 20 мегапикселей. На передней панели устройства установлен 16-мегапиксельный сенсор Sony IMX 371.

Ёмкость аккумулятора OnePlus 5 составляет 3300 мАч. Смартфон поддерживает стандарт LTE и использование двух SIM-карт, а также имеет сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C и 3,5-миллиметровый разъём для наушников. Также производитель отмечает, что устройство работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой OxygenOS.

OnePlus 5 уже доступен для предзаказа в двух вариантах расцветки: чёрном и сером. Смартфон поступит на прилавки магазинов 27 июня по цене от $479 до $539.