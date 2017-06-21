Аксессуары для iPhone 8 подтвердили дизайн будущей новинки

Аксессуары будут продаваться в торговой сети Mobile Fun, представители которой утверждают, что чехлы "идеально подойдут для iPhone 8", поскольку у Olixar имеются данные о "финальном дизайне устройства".
June 21, 2017
Рендеры, показанные британским производителем, во многом подтверждают ранние утечки о внешнем виде будущей новинки. В частности, на изображениях можно заметить вертикальную двойную камеру, дисплей от края до края и отсутствие физической кнопки Home.
Британский производитель аксессуаров представил чехлы для iPhone 8 задолго до официальной презентации устройства
Фото: © twitter.com/VladimirTwin
Помимо прочего, Olixar представила защитные стёкла, спроектированные специально для безрамочного экрана iPhone 8. Аксессуар продемонстрировал известный инсайдер Бенджамин Гескин.
More #iPhone8 Tempered glass— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) June 21, 2017
Colors pic.twitter.com/5chRbd2z97
Напомним, ранее стало известно, что Apple уже запустила производство смартфонов iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus. По неподтверждённым данным, цена устройства может составить около $1000. Кроме того, в Китае уже продаётся копия iPhone 8, которую создавали, ориентируясь на различные слухи и утечки.
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