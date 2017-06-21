Аксессуары для iPhone 8 подтвердили дизайн будущей новинки

Британская компания Olixar открыла предзаказ на чехлы для iPhone 8, внешний вид которого ещё не был официально раскрыт. Об этом сообщает Mashable.

Аксессуары будут продаваться в торговой сети Mobile Fun, представители которой утверждают, что чехлы "идеально подойдут для iPhone 8", поскольку у Olixar имеются данные о "финальном дизайне устройства".

Рендеры, показанные британским производителем, во многом подтверждают ранние утечки о внешнем виде будущей новинки. В частности, на изображениях можно заметить вертикальную двойную камеру, дисплей от края до края и отсутствие физической кнопки Home.

Британский производитель аксессуаров представил чехлы для iPhone 8 задолго до официальной презентации устройства Фото: © twitter.com/VladimirTwin

Помимо прочего, Olixar представила защитные стёкла, спроектированные специально для безрамочного экрана iPhone 8. Аксессуар продемонстрировал известный инсайдер Бенджамин Гескин.

Напомним, ранее стало известно, что Apple уже запустила производство смартфонов iPhone 8, iPhone 7s и iPhone 7s Plus. По неподтверждённым данным, цена устройства может составить около $1000. Кроме того, в Китае уже продаётся копия iPhone 8, которую создавали, ориентируясь на различные слухи и утечки.