Apple поддержит геев ремешками для часов

Компания Apple начала продажу ограниченной серии ремешков для смарт-часов Apple Watch, выполненных в цветах ЛГБТ-символики. Об этом сообщает MacRumors.

Часть прибыли, полученной от продажи аксессуара, будет направлена правозащитникам, борющимся за права сексуальных меньшинств. В список поддерживаемых Apple некоммерческих организаций вошли: "Сеть геев, лесбиянок и их гетеросексуальных друзей в образовании" (GLSEN), "Родители, семьи и друзья лесбиянок и геев" (PFLAG), "Международная ассоциация лесбиянок и геев" (ILGA) и другие.

— Apple гордится тем, что поддерживает ЛГБТ-организации, способные произвести позитивные изменения, — заявили представители компании.

Напомним, в июне 2016 года Apple выдала аналогичные ремешки всем сотрудникам компании, принимавшим участие в ЛГБТ-шествии Pride Parade 2016, которое проходило в Сан-Франциско. В честь мероприятия главный офис "яблочной" корпорации тогда украсили символикой движения за права сексуальных меньшинств, а на самом параде был замечен генеральный директор Apple Тим Кук.

Awesome gift we gave to all our employees who are marching today. Rainbow Apple Watch bands!!#SFPride #ApplePride pic.twitter.com/waXiXAHo3C — Stephen Andrew (@StephenAndrewXL) June 26, 2016

Это не первый раз, когда Apple направляет деньги на благотворительность. К примеру, в марте 2017 года компания выпустила специальную красную версию iPhone. Часть прибыли от продаж этого смартфона отчисляется Глобальному фонду для борьбы с распространением СПИДа и ВИЧ.