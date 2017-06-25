Почему iPhone 8 не выйдет в 2017 году

Пока весь мир ждёт релиза iPhone 8, Павел Городницкий объяснил, почему этот смартфон абсолютно точно будет называться по-другому.

20 лет назад Стив Джобс задумал выпустить персональный компьютер за 1200 долларов. Учитывая, что самый бюджетный моноблок Apple на тот момент стоил 2000 долларов, задача казалась практически невыполнимой. Тем не менее главный дизайнер компании Джони Айв оперативно подготовил для Джобса несколько набросков будущего суперхита, а инженеры поняли, как оптимизировать затраты на железо.

Поначалу Стив раскритиковал все варианты, но Айв убедил босса в том, что полупрозрачный бирюзовый корпус заставит покупателей стоять в бешеных очередях ради нового компьютера. Джобс поверил дизайнеру и начал доказывать другим топ-менеджерам, что Джони разработал блестящий концепт моноблока. Разумеется, вскоре вся Apple сосредоточилась на выпуске относительно доступного, но мощного и красивого девайса.

Оставалось лишь придумать название. Для этого Стив обратился в рекламное агентство TBWA\Chiat\Day. Сотрудник этой компании Кен Сигал предложил Джобсу пять вариантов, среди которых был и iMac — название расшифровывалось как internet-Mac.

Однако босс Apple забраковал все идеи Сигала. Спустя неделю Кен принёс заказчикам из Apple ещё один список, и там снова был iMac. "Хм, сейчас это слово уже не так меня бесит", — констатировал Джобс.

В итоге Стив смирился, что революционный компьютер будет называться iMac. Формат с буквой i прижился: в начале двадцать первого века уже никто не сомневался, что музыкальный магазин назовут iTunes, а плеер — iPod.

Слово internet из оригинального iMac утратило значение. Теперь i означало "я". Все продукты Apple автоматически стали очень личными, персональными. Поэтому Джобс должен быть крайне благодарен сотрудникам TBWA\Chiat\Day — рекламное агентство во многом поспособствовало успеху компании Стива.

iPhone против Xiaomi

Гениальность фирменных названий Apple в том, что владельцы гаджетов обращаются к своим устройствам по имени. Никто не называет плеер плеером, компьютер компьютером, а ноутбук ноутбуком — только iPod, iMac и MacBook.

Точно так же и с iPhone — это не телефон, а именно айфон. Слово стало нарицательным и уникальным в своём роде. "Позвони мне на мой Galaxy" — звучит искусственно. "Я забыл зарядить свой Huawei" — тоже странно. А вот "Я оставил свой айфон в такси" — это вполне естественно и привычно.

Любопытно, что в Китае всё ещё недооценивают важность названия для смартфона. Компании мечтают занять место Apple на рынке, но не могут даже придумать себе звучное имя.

Xiaomi? Да никто даже не знает, как такое произносить: "Ксяоми", "Шаоми" или "Сяоми"?

А Meizu — это "Мейзу" или "Мейцу"? А Oukitel — это чтобы язык сломать?

Таких примеров полно. При этом забавно, что YotaPhone все быстро стали называть "йотафоном", а не "тем телефоном с двумя экранами". Правда, в результате несчастный российский гаджет всё равно провалился, но по другим причинам.

Формула успеха Apple

В Купертино сидят невероятно умные креативщики, которые выполняют одну и ту же задачу — тотально упрощают без малейшего ущерба для качества.

Пока условная ZTE позволяет себе презентовать смартфон по имени Nubia Z11 Mini S, Apple подходит к названиям устройств как к серьёзной философской задаче.

Обратите внимание: названия всех айфонов предельно короткие.

Самое длинное, что было, — iPhone 3Gs в 2009 году. Сейчас такая конструкция (цифра, прописная буква, строчная буква) выглядит жутко громоздкой.

Есть норма (iPhone и цифра), есть небольшое отклонение от нормы (iPhone, цифра и буква), есть вынужденный компромисс (iPhone, цифра и слово Plus), но всё подчиняется одной и той же логике.

К примеру, в 2016 году Apple имела все основания выпустить четырёхдюймовый iPhone 5SE, но та модель вышла на рынок под именем SE — без пятёрки. Так получилось по двум причинам. Во-первых, в Купертино не стали утяжелять индекс. Во-вторых, было бы странно презентовать пятый iPhone, когда по всему миру продают 6s.

Apple облажалась с названием всего один раз за 10 лет. Пластиковый iPhone 5c расшифровывался как iPhone 5 coloured, но IT-журналисты полгода доказывали читателям, что С — это cheap, то есть дешёвый.

К несчастью для Тима Кука, покупатели ждали бюджетного iPhone, а дождались пластикового и цветного, да ещё и за 550 долларов. Неудивительно, что С-линейку закрыли сразу же после того неудачного эксперимента.

Что будет в 2017 году?

По нечётным годам iPhone называют с цифрой и буквой S после цифры — этой традиции уже восемь лет. У Apple нет ни одного мотива ломать прекрасно работающий механизм, однако инсайдеры почему-то поспешили приклеить восьмёрку к iPhone 2017 года.

Вероятно, это связано с тем, что в январе главному смартфону на планете исполнилось десять лет — из-за этого Apple вроде как несолидно презентовать скучный iPhone 7s.

На самом деле в Купертино готовят три модели. Две из них будут обычными — iPhone 7s и iPhone 7s Plus. О них пока мало что известно, но дизайн вряд ли сильно изменится в сравнении с iPhone 7 — опять же, таковы традиции. Возможно, уменьшатся только рамки по периметру дисплея — это требование времени.

Вместе с 7s/7s Plus Тим Кук представит ещё один iPhone — тот самый, юбилейный и флагманский. У него будет безрамочный экран, беспроводная зарядка, сканер отпечатка пальца прямо в стекле и сверхпродвинутая камера. Можно утверждать со стопроцентной уверенностью: этот девайс не будет называться iPhone 8, потому что 7s и 8 на одной сцене — полнейший бред. Такое может допустить кто угодно, но не Apple — эта компания всегда соблюдала логику и иерархию.

Версий по поводу реального названия "элитного" iPhone сейчас три.

Первая — iPhone Pro, как у iPad, Mac, iMac и MacBook. Так Apple подчеркнёт премиальность продукта.

Вторая догадка — iPhone Edition, как у Apple Watch и iPhone SE. Так можно объяснить покупателям, что это эксклюзивный, юбилейный продукт.

А третий вариант очень простой и подходящий Apple по стилю.

Новинка будет называться iPhone. Обычный iPhone безо всяких букв и цифр. Такой же iPhone, как десять лет назад. Правда, тогда народ переименовал его в iPhone 2g, но модели 2017 года подобное не грозит.

Она так и останется классическим айфоном — единственным и неповторимым.