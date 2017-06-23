iPhone 7 Plus сильно подешевел в России

Цена на iPhone 7 Plus в российской рознице продолжает снижаться. Об этом сообщает Hi-Tech.Mail.Ru.

Устройство было представлено в сентябре 2016 года, и тогда его рекомендованная в России цена составляла 67 990 руб. Сегодня в некоторых магазинах флагманское устройство с 32 Гбайт внутренней памяти уже можно купить за 44 889 руб.

Таким образом, за девять месяцев с начала продаж iPhone 7 Plus подешевел на 34%. Как отмечает издание, это самое ощутимое падение цены во всей линейке американского производителя. Что примечательно, многие крупные ретейлеры также снизили цену на смартфон: в большинстве сетей падение составило порядка 15%.

Напомним, в апреле компания Apple запустила продажи восстановленных смартфонов iPhone 7 Plus. Цена на отремонтированное устройство примерно на 25% ниже средней рыночной стоимости смартфона.