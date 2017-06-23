iPhone 7 Plus сильно подешевел в России

Устройство было представлено в сентябре 2016 года, и тогда его рекомендованная в России цена составляла 67 990 руб. Сегодня в некоторых магазинах флагманское устройство с 32 Гбайт внутренней памяти уже можно купить за 44 889 руб.
Таким образом, за девять месяцев с начала продаж iPhone 7 Plus подешевел на 34%. Как отмечает издание, это самое ощутимое падение цены во всей линейке американского производителя. Что примечательно, многие крупные ретейлеры также снизили цену на смартфон: в большинстве сетей падение составило порядка 15%.
Напомним, в апреле компания Apple запустила продажи восстановленных смартфонов iPhone 7 Plus. Цена на отремонтированное устройство примерно на 25% ниже средней рыночной стоимости смартфона.
Флагманские смартфоны Apple значительно подешевели в России
Фото: © flickr / Kārlis Dambrāns
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