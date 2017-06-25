Samsung Galaxy Note 8 будет дороже, чем ожидалось

Авторитетный инсайдер Эван Бласс, больше известный под псевдонимом @Evleaks, раскрыл цену и характеристики нового фаблета от южнокорейского производителя.

По словам эксперта, Galaxy Note 8 станет "самым дорогим смартфоном Samsung". Начальная цена устройства составит €999 (около 66,6 тыс. руб.). Официальная презентация фаблета состоится во второй половине сентября.

Эван Бласс раскрыл цену и дату официальной презентации Galaxy Note 8 Фото: © Flickr/Kārlis Dambrāns

Как утверждает Бласс, новинка получит 6,3-дюймовый безрамочный AMOLED-дисплей с соотношением сторон 18,5:9 (по аналогии с S8/S8+), а также двойной фотомодуль, состоящий из 12-мегапиксельной камеры с широкоугольной оптикой и 13-мегапиксельного телефотосенсора.

Как и актуальные флагманы компании, Galaxy Note 8 будет работать на базе процессора Exynos 8895 или Qualcomm Snapdragon 835 (в зависимости от модификации). Однако, в отличие от Galaxy S8/S8+, новый смартфон сможет похвастаться объёмом оперативной памяти в 6 Гбайт.

Несмотря на противоречивые сведения о перемещении дактилоскопического сенсора на переднюю часть устройства, Бласс утверждает, что датчик всё-таки останется на задней панели — рядом с основной камерой. Кроме того, Galaxy Note 8 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 3300 мАч.

Напомним, продажи предыдущей модели — Galaxy Note 7 — стартовали 19 августа 2016 года в десяти странах, однако уже в сентябре компания была вынуждена объявить об отзыве всех этих устройств. Причиной стало самовозгорание гаджетов.