Apple продолжает доминировать на рынке носимых устройств

Эксперты аналитической компании Strategy Analytics представили отчёт по рынку носимых устройств за первый квартал 2017 года.

Согласно подсчётам аналитиков, каждый второй умный аксессуар, проданный в период с января по март 2017 года, был произведён компанией Apple — её доля в этом секторе составила 53%. На втором месте расположилась компания Samsung, завоевавшая 12,8% рынка носимых устройств. Третью строчку рейтинга занял производитель фитнес-браслетов Fitbit, добившийся показателей в 12,2%.

Каждые вторые смарт-часы, проданные в первом квартале 2017 года, были произведены компанией Apple Фото: © flickr / Kārlis Dambrāns

Как отмечает агентство Рёнхап, FitBit уступил Samsung из-за падения спроса на их продукцию, а также по причине позднего выхода на рынок носимых устройств. В то же время успех смарт-часов Gear S3 подтолкнул южнокорейского технологического гиганта к расширению своего присутствия.

Эксперты также подчёркивают, что среди общего количества отгруженных в первом квартале носимых устройств доля гаджетов Apple не превысила 16%. Компания Xiaomi за тот же период доставила 15,5% от всех девайсов, а Fitbit — 12,3%.