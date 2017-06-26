Эксперт разобрал Nokia 3310 на части

Автор YouTube-канала VoloKin Project разобрал аппарат Nokia 3310, продемонстрировав внутренности новинки.

Как отмечает GSMArena, телефон можно разобрать "за считанные секунды": после снятия крышки достаточно открутить всего шесть винтов, удерживающих материнскую плату, в то время как остальные внутренние части устройства крепятся при помощи пластиковых и металлических зажимов.

По мнению редакции портала, главный недостаток Nokia 3310 заключается в том, что все её детали плотно запаяны в плату. Из-за этого существует вероятность, что в случае повреждения 3,5-миллиметрового аудиоразъёма или microUSB-порта придётся менять телефон целиком.

Также примечательно, что обратная сборка устройства занимает не более двух минут.

Эксперт внимательно осмотрел внутренности Nokia 3310 Фото: © David Rodriguez Rico/SIPA/EAST NEWS

Напомним, обновлённая версия Nokia 3310 была представлена 26 февраля 2017 года в ходе презентации на выставке MWC 2017 в Барселоне. Возрождённый аппарат получил 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, 2-мегапиксельную камеру и MicroSD-слот. Модель доступна в жёлтом, красном, сером и тёмно-синем цветах.

Вскоре после презентации ретейлеры заявили о "беспрецедентном уровне спроса" на устройство. Конкретное количество предварительных заказов не было раскрыто, однако аналитики отмечали, что в начале марта 2017 года количество поисковых запросов Nokia увеличилось на 797%.

Серьёзный ажиотаж вокруг обновлённого телефона побудил китайских производителей выпустить точную копию Nokia 3310 ещё до начала официальных продаж. Кроме того, российские ювелиры предложили своим клиентам сразу несколько люксовых версий аппарата — в том числе модель с золотым портретом Путина.

Официальные продажи телефона стартовали в России 17 мая 2017 года. Цена устройства составила 3990 рублей.