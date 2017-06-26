Эксперт разобрал Nokia 3310 на части

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Эксперт разобрал Nokia 3310 на части

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Автор YouTube-канала VoloKin Project разобрал аппарат Nokia 3310, продемонстрировав внутренности новинки.

Как отмечает GSMArena, телефон можно разобрать "за считанные секунды": после снятия крышки достаточно открутить всего шесть винтов, удерживающих материнскую плату, в то время как остальные внутренние части устройства крепятся при помощи пластиковых и металлических зажимов.

По мнению редакции портала, главный недостаток Nokia 3310 заключается в том, что все её детали плотно запаяны в плату. Из-за этого существует вероятность, что в случае повреждения 3,5-миллиметрового аудиоразъёма или microUSB-порта придётся менять телефон целиком.

Также примечательно, что обратная сборка устройства занимает не более двух минут.

Эксперт внимательно осмотрел внутренности Nokia 3310

Напомним, обновлённая версия Nokia 3310 была представлена 26 февраля 2017 года в ходе презентации на выставке MWC 2017 в Барселоне. Возрождённый аппарат получил 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, 2-мегапиксельную камеру и MicroSD-слот. Модель доступна в жёлтом, красном, сером и тёмно-синем цветах.

Вскоре после презентации ретейлеры заявили о "беспрецедентном уровне спроса" на устройство. Конкретное количество предварительных заказов не было раскрыто, однако аналитики отмечали, что в начале марта 2017 года количество поисковых запросов Nokia увеличилось на 797%.

Серьёзный ажиотаж вокруг обновлённого телефона побудил китайских производителей выпустить точную копию Nokia 3310 ещё до начала официальных продаж. Кроме того, российские ювелиры предложили своим клиентам сразу несколько люксовых версий аппарата — в том числе модель с золотым портретом Путина.

Официальные продажи телефона стартовали в России 17 мая 2017 года. Цена устройства составила 3990 рублей.

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