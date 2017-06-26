Умные часы Samsung будут заряжаться от прикосновения к смартфону

Компания Samsung запатентовала технологию, которая позволит превратить смартфон в беспроводное зарядное устройство. Об этом сообщает Digital Trends.

Предполагается, что новая технология может быть использована в следующем поколении умных часов Samsung — Gear S4, поскольку малое время автономной работы является на сегодняшний день главной проблемой всех носимых устройств.

Согласно опубликованному патенту, для зарядки часов достаточно будет просто приложить их к корпусу смартфона. Это позволяет повысить автономность устройства без использования более крупного аккумулятора или снижения производительности.

Как отмечает Digital Trends, технология пока не способна обеспечить зарядку застёгнутых на запястье часов от лежащего в кармане смартфона — для передачи энергии им обязательно нужно контактировать друг с другом. Однако даже на нынешнем этапе разработка Samsung уже позволяет отказаться от необходимости носить с собой зарядное устройство и судорожно искать розетки.

При этом редакция издания напоминает, что далеко не все патенты в итоге находят своё воплощение в реальной жизни, а потому технология может навсегда "остаться на бумаге". Тем не менее часы Samsung Gear S3 уже используют беспроводную зарядку через док-станцию, а значит, возможность пополнить аккумулятор через прикосновение к смартфону стало бы логичным решением для Gear S4.