Motorola представила в Москве пять новых смартфонов

Компания Lenovo, владеющая брендом Motorola, в ходе презентации в Москве анонсировала сразу пять новых моделей смартфонов.

Среди представленных устройств имеются как доступные аппараты среднего уровня, так и премиальные гаджеты. Как отметили представители компании, на российском рынке будут доступны следующие модели: Moto C, Moto C Plus, Moto E, Moto E Plus и флагманский Moto Z2 Play.

Смартфон начального уровня Moto C оснащён пятидюймовым дисплеем с разрешением 480х854 точек и двумя камерами: основной 5-мегапиксельной и фронтальной 2-мегапиксельной, имеющей собственную вспышку. Производитель особо подчеркнул, что устройство оборудовано аккумулятором ёмкостью 2350 мАч, который обеспечивает длительное время автономной работы.

Moto C будет доступен в нескольких вариантах расцветки, включая искристый чёрный, золотистый и вишнёвый металлик. Рекомендованная розничная цена новинки составит 4 990 руб. за версию с поддержкой стандарта 3G и 6 490 руб. за модификацию с модулем 4G.

Другая представленная новинка — Moto C Plus — оборудована аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, что позволяет продлить время автономной работы до 30 часов. Гаджет оснащён 8-мегапиксельной основной камерой, способной вести съёмку при слабом освещении, а также имеет 2-мегапиксельный фронтальный сенсор с собственной светодиодной вспышкой.

Как и Moto C, версия Plus может похвастать лишь пятидюймовым экраном с разрешением 480х854, однако объём оперативной памяти был увеличен с 1 до 2 Гбайт. Стоимость старшего устройства составляет 8 490 руб.

Следующая модель — Moto E4 — относится к среднему ценовому диапазону. Данный смартфон комплектуется 5-дюймовым HD-дисплеем и работает на базе четырёхъядерного процессора MediaTek MT6737. Устройство оборудовано 8-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельным фронтальным сенсором, а также имеет аккумулятор ёмкостью 2800 мАч. Младшая версия по умолчанию оснащается 4G-модулем и будет доступна по цене 9 990 руб.

В свою очередь, смартфон Moto E4 Plus получил аккумулятор на 5000 мАч и поддерживает функцию быстрой зарядки. Устройство может похвастать 5,5-дюймовым HD-дисплеем c матрицей IPS и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Гаджет, работающий под управлением операционной системы Android 7.1.1, комплектуется 13-мегапиксельной камерой с автофокусом и 5-мегапиксельным фронтальным фотомодулем. Кроме того, Moto E4 Plus поддерживает стандарт 4G и оплату покупок посредством Android Pay. Цена новинки составляет 13 990 руб.

Флагманский смартфон Moto Z2 Play оборудован 5,5-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей) и работает на базе восьмиядерного чипа Qualcomm Snapdragon 626. Устройство имеет оперативную памятью объёмом 4 Гбайт и оснащено аккумулятором ёмкостью 3000 мАч с поддержкой функции быстрой зарядки. Помимо прочего, флагман получил 12-мегапиксельную основную камеру с апертурой f/1,7 и 5-мегапиксельный фронтальный сенсор.

Однако главная отличительная особенность Moto Z2 Play — возможность замены модулей Moto Mods, которые существенно расширяют функционал смартфона. При желании пользователь может превратить устройство в цифровую камеру, портативную акустическую систему, проектор для вывода 70-дюймовой картинки и т.д. Как сообщили в компании, смартфон Moto Z2 Play будет доступен на российском рынке в августе этого года по цене 34 990 руб.