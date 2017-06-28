В смартфонах Sony Xperia появится 3D-распознавание лиц

В рамках выставки Mobile World Congress компания Sony продемонстрирует смартфон Xperia с новой системой трёхмерного распознавания лиц, сообщает Android Authority.

Обновлённый сканер лиц состоит из специального датчика глубины, созданного инженерами из SoftKinect, и программного обеспечения для биометрической аутентификации, разработанного швейцарской компанией KeyLemon. По утверждению Sony, новая технология значительно безопаснее традиционного двухмерного распознавания лиц, поскольку её невозможно обмануть при помощи фотографий.

Sony оснастит свои смартфоны 3D-технологией распознавания лиц Фото: © REUTERS/Eric Gaillard

Представители компании не раскрыли сроков появления первого устройства с системой 3D-аутентификации, однако редакция Android Authority предполагает, что данная опция дебютирует на одном из флагманских смартфонов японского производителя.

— Sony определённо нуждается в оснащении своих устройств несколькими уникальными функциями, поскольку технический гигант изо всех сил пытается конкурировать с более крупными игроками на рынке, включая Samsung, — пишет ресурс.

Напомним, ранее аналитики инвестиционного банка JPMorgan сообщили о возможном появлении 3D-технологии распознавания лиц в iPhone 8, однако в Apple эту информацию никак не прокомментировали.