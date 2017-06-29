Стали известны характеристики смартфона Moto Z2

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Стали известны характеристики смартфона Moto Z2

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Фото © Motorola Mobility LLC

Смартфон Moto Z2, который ещё не был представлен официально, засветился в популярном бенчмарке GFXBench.

Согласно данным тестирования, устройство получит 5,5-дюймовый Quad HD-дисплей (2560 х 1440 пикселей) и будет оборудовано восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835. За управление новинкой отвечает операционная система Android 7.1.1 Nougat.

Кроме того, смартфон сможет похвастать 12-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельным фронтальным сенсором, а также будет оснащаться 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Как отмечает ресурс Fonearena, Moto Z2 будет представлен 30 июня 2017 года.

Характеристики Moto Z2 стали известны до официальной презентации

Напомним, ранее компания Lenovo, владеющая правами на бренд Moto, анонсировала сразу пять смартфонов: Moto C, Moto C Plus, Moto E4, Moto E4 Plus и флагманский Moto Z2 Play.

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