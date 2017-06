Стали известны характеристики смартфона Moto Z2

Смартфон Moto Z2, который ещё не был представлен официально, засветился в популярном бенчмарке GFXBench.

Согласно данным тестирования, устройство получит 5,5-дюймовый Quad HD-дисплей (2560 х 1440 пикселей) и будет оборудовано восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 835. За управление новинкой отвечает операционная система Android 7.1.1 Nougat.

Кроме того, смартфон сможет похвастать 12-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельным фронтальным сенсором, а также будет оснащаться 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Как отмечает ресурс Fonearena, Moto Z2 будет представлен 30 июня 2017 года.

Характеристики Moto Z2 стали известны до официальной презентации Фото © Motorola Mobility LLC

Напомним, ранее компания Lenovo, владеющая правами на бренд Moto, анонсировала сразу пять смартфонов: Moto C, Moto C Plus, Moto E4, Moto E4 Plus и флагманский Moto Z2 Play.