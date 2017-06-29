Canon представила зеркальную камеру EOS 6D Mark II

Компания Canon анонсировала новый полнокадровый зеркальный фотоаппарат EOS 6D Mark II. Об этом сообщает The Verge.

Камера приходит на смену модели EOS 6D, выпущенной в 2012 году. В её основу легла 26,2-мегапиксельная CMOS-матрица размером 35,9х24 мм, имеющая светочувствительность в диапазоне от 100 до 40 000 ISO с возможностью расширения до 102 400 ISO (вместо прежних 20,2 Мп и 25 600 ISO).

За обработку изображений отвечает процессор Digic 7, что позволяет вести серийную съёмку со скоростью до шести с половиной кадров в секунду, а также записывать видео с разрешением 1080p и частотой 60 кадров в секунду. Диапазон выдержек составляет 1/4000-30 с.

Кроме того, в EOS 6D Mark II реализована система автофокусировки Dual Pixel CMOS AF, которая обеспечивает плавное и быстрое наведение резкости при съёмке видео и фотографий в режиме Live View. Также новинка оснащена датчиком замера экспозиции с разрешением 7560 пикселей и встроенной системой стабилизации по пяти осям, компенсирующей колебания камеры.

Поворотный дисплей фотоаппарата диагональю три дюйма получил сенсорное управление, а его оптический видоискатель покрывает около 98% кадра. Корпус камеры выполнен из магниевого сплава и может похвастать наличием защиты от влаги и пыли.

Также новинка поддерживает интерфейсы Bluetooth 4.0, NFC и Wi-Fi, а также имеет GPS-приёмник. Все отснятые материалы записываются на карту памяти SD/SDHC/SDXC.

Canon представила камеру EOS 6D Mark II

Продажи EOS 6D Mark II начнутся в конце июля 2017 года. Её цена составит $1999 (около 118,5 тыс. руб.) за "тушку" без оптики и $3099 (183 тыс. руб.) за комплект с объективом Canon EF 24-105mm f/4L IS USM II.