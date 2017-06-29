У Vertu возникли финансовые трудности

Компания Vertu, специализирующаяся на производстве элитных смартфонов, испытывает серьёзные финансовые проблемы. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источников издания, Vertu значительно сократила производство смартфонов, а её сотрудники жалуются на задержку зарплаты. Кроме того, компания не перечисляет средства в пенсионный фонд и имеет задолженности перед поставщиками компонентов.

Как отмечается, проблемы возникли вскоре после смены руководства. В марте 2017 года Vertu купил турецкий предприниматель Хакан Узан, который обещал инвестировать в развитие компании и помочь ей реализовать свой потенциал.

По условиям сделки, он должен был заплатить прежнему владельцу бизнеса Гарри Чену 50 млн фунтов стерлингов, однако обещанные деньги так и не поступили на счёт. В настоящий момент Чен судится с Узаном, обвиняя его в незаконном присвоении компании.

Адвокаты турецкого предпринимателя утверждают, что задолженности Vertu покрывают значительную часть стоимости приобретения, а потому претензии бывшего владельца ничем не обоснованы. Как предполагает издание, судебный процесс по этому делу может затянуться на очень долгое время.

Помимо прочего сообщается, что одним из первых действий Узана на посту руководителя Vertu стало увольнение всего высшего руководства компании. После этого на одну из ключевых должностей был назначен Жан-Чарльз Чарки — французский инвестиционный банкир, зять бывшего начальника штаба Николя Саркози, который ранее упоминался в СМИ в связи со спорными сделками в Африке.