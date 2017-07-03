Кто убьёт iPhone? 5 главных кандидатов — от Samsung до Xiaomi

Каждый год ведущие производители смартфонов мечтают выпустить гениальный гаджет и затмить флагман Apple, но эта миссия стабильно проваливается по самым разным причинам. Павел Городницкий объяснил, кто, когда и за счёт чего действительно может подвинуть iPhone.

Для начала нужно разобраться, что такое "убить iPhone". Дело точно не в количестве проданных экземпляров: здесь Apple и так стабильно вторая после Samsung.

На самом деле убийство будет заключаться в том, что общепризнанным "смартфоном номер один" окажется девайс другого бренда. Сейчас только iPhone заставляет людей вставать в очереди за три дня до поступления аппарата в продажу. Сложнейшая задача конкурентов — сотворить по-настоящему культовый гаджет, который бы разошёлся миллионными тиражами уже в первый уик-энд после релиза.

В 2017 году iPhone всё ещё находится в другом измерении по сравнению с преследователями. Но в будущем ситуация действительно может измениться.

Samsung

Вероятность победы: 40%

В конце нулевых корейцы грамотно оценили перспективы Android, но бездарно распорядились этим знанием. Почему-то азиаты посчитали себя таким же мощным брендом, как Apple. В результате с заводов Samsung вышло несколько смартфонов, которые стоили на уровне iPhone, но трагически уступали ему и в быстродействии, и в удобстве, и в дизайне.

Грубо говоря, корейцы очнулись только после провала Galaxy S5 в 2014 году. Крах того флагмана заставил местных боссов пересмотреть всю политику компании — Galaxy S6 можно признать очень достойной работой над ошибками. Именно с 2015 года угроза со стороны Samsung стала для Apple реальной, а не эфемерной.

Чтобы понять, насколько азиатский бренд опасен для Купертино, нужно провести элементарный мыслительный эксперимент. Сравните iPhone 7 и Galaxy S8, представив, что аппарат с широченными рамками выпустила Samsung, а безрамочный флагман создали в Apple. Реакцию пользователей и журналистов предсказать очень легко. Весь мир посмеялся бы над отсталыми корейцами и молился бы на тех, кому удалось сделать "смартфон без границ".

Однако в жизни реакция аудитории намного сдержаннее: Apple почти не критикуют, а Samsung хвалят крайне осторожно. Из этого делается вывод: единственное, что мешает корейцам уже сейчас скинуть соперников с трона, — репутация.

Как только люди забудут про бессовестное копирование iPhone (а оно было — в Samsung этого не скрывают), взрывы Galaxy Note 7 и другие имиджевые провалы, топовый смартфон из Кореи затмит гаджет Apple. Проблема в том, что азиаты даже в случае с божественным Galaxy S8 умудрились частично испортить впечатление. Причина — голосовой ассистент Bixby, который дебютировал на 5,5 года позже Siri и оказался феерически глупым.

Мудрый шаг, на который стоит пойти Samsung в самое ближайшее время, — закрытие флагманской линейки планшетов. Во-первых, их и так плохо покупают. Во-вторых, слабые корейские планшеты (в сравнении с iPad) негативно влияют на восприятие других продуктов компании. В-третьих, освободившиеся ресурсы можно направить на улучшение линейки фаблетов Galaxy Note — тем более, у Apple нет аналога смартфонам со стилусом.

Huawei

Вероятность победы: 20%

Генеральный директор Huawei Ричард Ю ещё в январе 2013 года заявил, что после смерти Стива Джобса Apple не производит ничего инновационного. Тогда этот тезис выглядел преждевременным (Кук представил всего один смартфон, iPhone 5), однако сейчас с Ричардом можно во многом согласиться.

Глава Huawei до сих пор живёт мечтой обогнать Apple по продажам и выйти на второе место в мире после Samsung (сейчас китайцы стабильно третьи). Помимо этой цели Ричард Ю сконцентрирован на выпуске хитового, бессмертного гаджета.

Ниже — три причины, почему у Huawei может всё срастись.

1. Там очень оперативно реагируют на слухи из Купертино. Классический пример — история с Force Touch: в 2015 году эта функция (распознавание силы нажатия на экран) появилась в Huawei Mate S раньше, чем в iPhone 6s. Формально китайцы были первыми.

2. Huawei выстроила очень грамотную политику ценообразования. Есть основной бренд — под ним выходят все самые важные смартфоны, которые стоят значительно дешевле, чем флагманы Apple и Samsung. Параллельно развивается суббренд Honor — эти гаджеты конкурируют по цене даже с устройствами Xiaomi, хотя казалось бы, куда уж дешевле.

Сама компания позиционирует Huawei и Honor как два разных бренда — тем выше вероятность, что рано или поздно какой-нибудь смартфон выстрелит на уровне iPhone.

3. Huawei уважает патенты и вкладывается в маркетинг. Китайцы не побоялись выйти на рынок США (Xiaomi там до сих пор толком нет), а на роль главной звезды выбрали Лионеля Месси. Теперь один из лучших футболистов мира позирует со смартфонами Huawei не только у себя в соцсетях, но и в съёмках для глянцевых журналов — например, весной в Esquire вышел целый фотосет с участием Лео и Huawei P10 Plus.

BBK

Вероятность победы: 15%

Аббревиатура BBK может ничего вам не сказать, и это неслучайно: под крылом этой компании собраны три другие, гораздо более известные. Речь о китайских OPPO, Vivo и OnePlus — лидерах местного рынка.

Эксперты по смартфонам из Поднебесной уверяют, что OPPO — самый перспективный бренд из всего трио. Эта корпорация разбросала по Китаю гигантскую розничную сеть, а заодно заключила договор с Леонардо Ди Каприо — он уже несколько лет активно снимается в рекламе смартфонов. Из-за билбордов с лицом обладателя "Оскара" некоторые китайцы даже думают, что OPPO — западный бренд. Например, американский.

Помимо вложений в маркетинг OPPO готовит самый загадочный и ожидаемый гаджет в мире. Про флагманский Find 9 говорят уже два года, но он до сих пор не вышел. В списке характеристик значатся двойная камера и сверхбыстрая зарядка девайса: по одной из версий, он сможет заряжаться с 0 до 100% за 15 минут. Подтверждения у этой информации нет. Хотя бы примерной даты выхода — тоже.

Vivo — ещё один бренд, которым владеет BBK. Компания специализируется на выпуске очень тонких и доступных устройств (средний чек — 200–250 долларов). Едва ли Vivo скинет Apple, но из первой китайской пятёрки эта компания практически не выпадает.

А вот с OnePlus всё грустно. Если раньше эта фирма, существовавшая в формате стартапа, выпускала оригинальные и бюджетные гаджеты, то в 2017-м зачем-то презентовала унылый клон iPhone 7 Plus, да ещё и за 500 евро.

Подводя итог: от OPPO нужно ждать убийственного флагмана, от Vivo — недорогого бестселлера, а от OnePlus чего-нибудь, не так похожего на iPhone. Иначе процесс убийства Apple сильно затянется.

Google

Вероятность победы: 10%

Парадоксальная ситуация: у Google есть всё, чтобы отобрать первое место у Apple, но корпорация не заинтересована в таком исходе.

В 2013 году Google разразилась легендарным LG Nexus 5, который фантастически продавался по всему миру. Если верить конспирологической теории, то в ответ Samsung намекнула: ещё один такой хит, и корейцы окончательно переходят на Tizen. Опасаясь потерять крупнейшего клиента, Google перевела Nexus в другой формат.

Сейчас это исключительно фанатские гаджеты, которые выпускаются для ознакомления с новейшей версией Android. У компании нет ни планов по продажам, ни толковой дистрибуции, ни шокирующих вложений в маркетинг. Между тем все гуглофоны (раньше — Nexus, сейчас — Pixel) получаются очень качественными и конкурентоспособными даже на фоне iPhone. Например, после смерти Galaxy Note 7 журналисты зарубежных IT-изданий в один голос провозгласили "Пиксель" главным андроид-аппаратом осени 2016 года.

Google получила всего лишь десятипроцентные шансы на триумф только из-за того, что никто не знает: дозреет ли компания до того, чтобы наконец объявить войну Apple и сокрушить противника шикарными гуглофонами?

Xiaomi

Вероятность победы: 9%

За последний год продажи Xiaomi в Китае упали примерно на 30% — это связано с тем, что пользователи совершенно не привязываются к бренду. Для азиатов Xiaomi — промежуточный этап: люди покупают смартфоны семейства Redmi, а затем избавляются от них, как только появляются деньги на что-нибудь поприличнее.

Чтобы выправить положение и посоревноваться с Apple, Xiaomi нужно выполнить два условия.

Первое — резко сократить линейку низкокачественных бюджетников: эти девайсы уничтожают репутацию бренда.

Второе — изучить патенты, устранить нарушения и, наконец, провести грамотную экспансию. Таким планам уже больше двух лет, но дальше Индии Xiaomi фактически не пробралась.

В теории тот же Mi6 мог бы конкурировать с мировыми флагманами, но из-за бездумных действий руководства Xiaomi этот смартфон соперничает с iPhone и Galaxy разве что внутри Китая.

Кто ещё мог бы побороться с iPhone?

Нельзя сбрасывать со счетов Nokia — финны вернулись с приятными гаджетами и очень грамотным маркетингом. Сейчас всё зависит от флагмана Nokia 9 — если и он будет таким же сбалансированным, как нынешние смартфоны (3, 5, 6), то камбэк легендарного бренда можно будет считать удавшимся. Вероятность победы Nokia над Apple — 3%: упущено слишком много времени.

2% стоит отдать компании Lenovo, которая мутировала в Motorola. Это ещё одна реинкарнация бренда из нулевых, причём довольно удачная: на недавней российской презентации под маркой Moto вышли неплохие гаджеты в самых разных ценовых категориях — от 5 до 35 тысяч рублей. Правда, победить iPhone можно только в том случае, если концепция модульных смартфонов внезапно станет сверхпопулярной. Но пока желающих прилепить к гаджету колонку или проектор не так много, как хотелось бы Lenovo.

Шансы Sony — 1%. Кажется, японцы сами отчаялись вывести на рынок суперхит: компания из года в год стреляет вторичными девайсами. При этом у Sony объективно гигантский потенциал: можно портировать в смартфоны игры с PS, можно презентовать собственный стриминговый сервис (например, для кино), можно установить лучшую камеру на рынке, но вместо этого японцы генерируют убытки, выпуская дорогие, но посредственные устройства.

Почему всё так грустно — непонятно. Один шанс из ста, что в Sony Mobile сменят руководство и новый босс доведёт компанию до Олимпа. Вплоть до этого события компания будет находиться в хроническом кризисе.