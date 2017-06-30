Журналист показал первую фотографию, сделанную на iPhone

Бывший редактор The New York Times Дэвид Галлахер рассказал изданию Motherboard о том, как тайно воспользовался камерой первого iPhone во время закрытой презентации устройства.

В январе 2007 года — вскоре после анонса дебютного смартфона Apple — Стив Джобс устроил закрытый показ новинки для прессы. Несколько устройств были переданы журналистам, сидевшим за длинным столом, чтобы все по очереди ознакомились с новинкой.

— Я сделал снимок того, что было передо мной, просто попробовал камеру, а затем быстро отправил фотографию по электронной почте, — рассказывает Галлахер.

По словам бывшего редактора, он понимал, что фотография считается контрабандой, учитывая непримиримость Apple в отношении любых утечек.

— Потом я опубликовал снимок на Flickr. Мне не хватило смелости, чтобы подписать его или сделать что-то подобное. Насколько я знаю, никто его не заметил. Но всё же это было довольно здорово: я первым опубликовал в Интернете снимок на iPhone, сделанный за пределами компании, — поделился Галлахер.

Позже он добавил к фотографии подпись: "Отправлено с моего iPhone (на самом деле Стива)".

Напомним, ранее бывший сотрудник Apple Кен Коциенда продемонстрировал ранние прототипы iPhone 2G. В своём "твиттере" мужчина пояснил, что использовал устройства, чтобы разработать дизайн виртуальной клавиатуры.