Apple убивает лучший MacBook в истории. Почему это трагедия

Во время конференции WWDC 2017 Apple обновила легендарный MacBook Air, но этого никто не заметил. В Купертино откровенно наплевали на культовый ноутбук — просто запихали в него улучшенный процессор, да и всё. Неудивительно, что спустя месяц после того мероприятия в Сеть проник инсайд: больше никаких апдейтов Air можно не ждать — линейка скончалась.

Тим Кук поступает безжалостно и глупо. Во-первых, гендиректор Apple уничтожает самый доступный лэптоп компании. Во-вторых, умрёт очередной гаджет, родившийся при Джобсе.

Стив искренне любил этот компьютер. В начале 2008-го Джобс вынес на сцену MacBook Air и наградил его сразу двумя почётными титулами: девайс был признан самым тонким ноутбуком в мире и лучшим лэптопом из всех, что создала Apple.

Первый Air оказался дорогим (от 1700 долларов), держал заряд всего пять часов, а на экране виднелись крупные пиксели. Покупателей совсем не волновали эти минусы: они шли в магазины за компактным металлическим устройством. Внешне ультрабук выглядел крайне сексуально — в те времена этого было достаточно.

Следующие поколения Air ничего кардинально не поменяли. Со временем MacBook стал дешевле, мощнее и ещё тоньше (17 миллиметров), но настоящий перезапуск линейки случился в 2013 году, когда Apple установила Haswell-процессоры от Intel. После апгрейда время автономной работы Air подскочило с 7 до 12 часов. Лэптопом сразу же массово заинтересовались хипстеры, фрилансеры и представители творческих профессий, которым архиважна мобильность.

Компьютер переродился и опять попал в категорию бестселлеров.

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Мой MacBook Air прослужил почти три года: с лета 2014-го до весны 2017-го. Он жив и сейчас, но мне надоело ждать, когда Apple выпустит апдейт, поэтому я перешёл на Pro-версию. При этом Air, на мой взгляд, остаётся лучшим лэптопом на рынке в сегменте до 70 тысяч рублей.

Вот семь честных причин, почему нужно поспешить с покупкой.

1. За три года использования я ни разу не обновлял ОС, не чистил память, не носил MacBook в сервис и не ставил специальные программы для оптимизации работы — словом, не делал ничего, чтобы ускорить компьютер. Он и так работал предельно шустро — я так и не дождался от него зависаний, глюков или других мерзких вещей, которые часто всплывают в Windows-ноутбуках. Air фантастически оптимизирован — за всё время я перезагружал его не больше десяти раз. И то лишь в те моменты, когда было просто лениво вручную закрывать приложения.

2. По ощущениям, Air заряжается с нуля до 100 процентов примерно за час. Пару раз это меня спасало: я подключал лэптоп к розетке почти перед выходом на самолёт, а потом смотрел кино или работал, абсолютно не думая о батарее.

3. Заявленные 12 часов автономной работы — красивая выдумка, но восемь-девять часов Air точно выдаёт. Этого хватает, чтобы поехать в двухдневную командировку и ни разу не достать из сумки зарядное устройство. Кроме того, Air практически не разряжается, если лежит в закрытом состоянии — в таком режиме уходит около 5% за сутки. И последний факт про батарею: за 34 месяца её фактическая ёмкость сократилась всего на 25% и осталась очень достойной.

4. У Air, в отличие от новых макбуков Apple, есть USB-порты. Можно купить лэптоп и сразу же им пользоваться, а не думать о громоздких и дорогих переходниках.

5. Air гиперкомпактен. Я ощутил это, когда запихал 13-дюймовую модель в вертикальную наплечную сумку. Ноутбук влез почти полностью (разве что молния не застегнулась) и не доставил ни малейшего дискомфорта. 1,35 килограмма почти не ощущались — мне казалось, что я несу в сумке книгу большого формата или пухлую пачку бумаги, а не полноценный компьютер.

6. Есть ультрабуки, ориентированные исключительно на работу в браузере и просмотр кино. Поначалу я думал, что Air такой же, но когда понадобилось подмонтировать видео, лэптоп разве что нагрелся чуть сильнее обычного. Та же ситуация и с фотошопом: лёгкое повышение температуры, но никаких тормозов. Его реально хватает для всех задач.

7. Возможно, самый важный пункт. У нового MacBook Pro (2016) не горит яблочко на крышке. У 12-дюймового MacBook — тоже. Соответственно, сейчас MacBook Air — единственный актуальный ноутбук Apple со знаменитым подсвеченным логотипом. Не знаю, как вам, но мне это решение нравится гораздо больше, чем скучное глянцевое яблоко на моделях 2015–2016 годов.

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А теперь о грустном. Фанаты Air годами ждали, что Apple добавит в ультрабук retina-экран — всем надоело пялиться в зернистый дисплей. Затем появилась ещё одна мечта — тачпад с поддержкой ForceTouch, как в линейке Pro. Обе просьбы так и остались невыполненными. Видимо, Apple уже никогда не установит ни хороший экран, ни продвинутый тачпад — в Купертино боятся, что улучшение Air убьёт интерес к другим, более элитным моделям.

Главная проблема в том, что, отправляя в могилу Air, Кук не предлагает никакой разумной альтернативы. Он просто берёт и вышвыривает универсальный и действительно народный компьютер, оставляя только гаджеты из другой ценовой категории. Тот же 12-дюймовый MacBook стоит 75–80 тысяч, а современный MacBook Pro обойдётся в 100 тысяч за младшую модификацию.

В некотором роде Apple использует запрещённый приём. Сначала компания подсадила людей на свою ОС за счёт бюджетного лэптопа, а теперь поклонники macOS встают перед тяжелейшим выбором: придётся либо выкладывать деньги за топовые макбуки, либо с поджатым хвостом возвращаться на Windows.

В этой истории вся Apple эпохи Тима Кука. К сожалению, сейчас задача компании — не угодить пользователям, а как можно эффективнее монетизировать их щенячью преданность.