Характеристики iPhone 8 будут скромнее, чем предполагалось

Аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо заявил, что виртуальная кнопка Home в iPhone 8 не получит функцию распознавания отпечатков пальцев. Об этом сообщает 9to5Mac.

По словам Куо, дактилоскопические датчики, способные распознавать отпечатки пальцев сквозь дисплей, появятся на рынке "ещё не скоро". Действующие образцы, ранее продемонстрированные компаниями Vivo и Qualcomm, пока что обладают рядом недостатков, а потому вряд ли технология будет внедрена в массовое производство до конца этого года.

iPhone 8 не получит дактилоскопический датчик, скрытый под экраном устройства Фото © Apple Inc.

Таким образом, функция, которая должна была стать главной инновацией в iPhone 8, появится в смартфонах Apple не ранее 2018 года. Вместе с тем Мин-Чи Куо отмечает, что новинка от купертиновцев получит "самые минимальные рамки" среди всех смартфонов, присутствующих на рынке. По информации аналитика, экран будет занимать практически всю переднюю поверхность устройства, за исключением небольшого "выреза" в верхней части.

Также эксперт утверждает, что диагональ дисплея в iPhone 8 составит 5,8 дюйма, при этом габариты самого устройства не превысят размеры iPhone 7, имеющего 4,7-дюймовый экран. Корпус смартфона будет выполнен из нержавеющей стали и стекла.

Кроме того, фронтальная камера в новом флагмане Apple сможет похвастать трёхмерной системой измерения глубины, что позволит значительно повысить надёжность биометрической аутентификации пользователя.

Новинка поступит на рынок в двух вариантах — с 64 и 256 Гбайт внутренней памяти. Помимо прочего, Куо считает, что Apple не сможет в полной мере удовлетворить спрос на iPhone 8, а потому фанаты бренда столкнутся с серьёзным дефицитом этих устройств на рынке.