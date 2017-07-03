Samsung выпустит уменьшенную версию Galaxy S8

Компания Samsung готовит упрощённую модификацию флагманского смартфона Galaxy S8. Об этом сообщает китайский ресурс IThome.

Смартфон, получивший название Galaxy S8 mini, будет отличаться от старших моделей уменьшенным дисплеем, диагональ которого составит 5,3 дюйма. Дисплей займёт практически всю переднюю поверхность устройства, однако не сможет похвастать столь же тонкими рамками, как у Galaxy S8/S8+.

Samsung готовит уменьшенную версию флагманских смартфонов Galaxy S8/S8+ Фото: © flickr / Aaron Yoo

Кроме того, южнокорейский производитель намерен немного упростить характеристики новинки. В отличие от флагманских смартфонов, работающих на базе процессора Snapdragon 835, Galaxy S8 mini получит прошлогодний чип Snapdragon 821. Помимо прочего, известно, что уменьшенное устройство унаследует от старших моделей сканер радужки глаз, а также будет оснащено 4 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти.

Как отмечает IThome, в первую очередь Galaxy S8 mini поступит на прилавки магазинов в Южной Корее, при этом сроки начала продаж не раскрываются — известно лишь, что это произойдёт "в ближайшее время".

Как сообщалось ранее, Samsung также готовит специальную версию Galaxy S8, которую отличает защищённый от ударов и воды корпус, а также особо прочный дисплей. Модификация, получившая название Galaxy S8 Active, получит процессор Snapdragon 835 с тактовой частотой 1,9 Ггц, а также оперативную память объёмом 4 Гбайт.