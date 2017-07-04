Samsung разрабатывает собственную умную колонку

Компания Samsung работает над собственным аналогом Amazon Echo и Google Home. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние источники.

В колонку, получившую кодовое название Vega, будет интегрирован голосовой помощник Bixby. При этом спецификации и набор функций интеллектуального устройства пока не определены. Дата выхода колонки на рынок также ещё неизвестна.

Samsung разрабатывает умную колонку Vega Коллаж © L!FE. Фото © Wikimedia Commons

Как отмечает издание, процесс работы над устройством осложняется из-за проблем с Bixby. Голосовой помощник, который рекламировался как одно из ключевых преимуществ флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и S8+, получил поддержку английского языка лишь в прошлом месяце и по-прежнему остаётся в статусе бета-версии. По данным WSJ, полноценный релиз Bixby состоится "не ранее второй половины июля".

Журналисты предполагают, что Samsung намеревается выйти на быстрорастущий рынок домашних интеллектуальных помощников и составить конкуренцию Amazon, Google, Apple и Microsoft, которые уже выпустили либо готовят собственные умные колонки. Кроме того, по непроверенной информации, аналогичные устройства разрабатывают азиатские интернет-гиганты Alibaba и Line.