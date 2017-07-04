Компания ASUS представила смартфон ZenFone 4 Max, отличающийся особо ёмким аккумулятором.

Новинка получила 5,5-дюймовый экран с разрешением Full HD (1920х1080 пикселей), а также оборудована двойным 13-мегапиксельным фотомодулем со светодиодной вспышкой и восьмимегапиксельным фронтальным сенсором. В зависимости от модификации объём оперативной памяти может достигать 4 Гбайт, а внутренней — 64 Гбайт.

Кроме того, предусмотрено две версии смартфона: с четырёхъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 425 либо с восьмиядерным Snapdragon 430. Также новинка поддерживает LTE, оснащена сканером отпечатков пальцев и может использоваться для зарядки других гаджетов. Работа устройства производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой ZenUI.

Однако главная отличительная особенность ZenFone 4 Max — его аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, который обеспечивает автономную работу смартфона до 22 часов подряд в режиме просмотра видео. Производитель отмечает, что для полной зарядки батареи требуется всего четыре часа, а 15 минут возле розетки позволяют использовать устройство в течение трёх часов в режиме разговора.

Цена ZenFone 4 Max на российском рынке составляет 13 990 рублей. В настоящий момент компания открыла предварительные заказы на устройство.