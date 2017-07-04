Учёные: Смартфоны меняют походку людей

Исследователи из Университета Энглия Раскин установили, что постоянное использование смартфонов во время ходьбы изменяет походку людей. Об этом сообщает Phone Arena.

Участникам эксперимента предлагалось преодолеть имитирующее бордюр препятствие в трёх различных ситуациях: во время набора текста, при разговоре по телефону, а также с абсолютно пустыми руками.

Согласно результатам исследования, использование смартфона при ходьбе меняет походку людей

Для максимально точной фиксации движений учёные закрепили на теле испытуемых особые датчики. Кроме того, они использовали специальное оборудование, чтобы следить за направлением взгляда каждого участника эксперимента.

В результате было определено, что голосовые вызовы отвлекают пешеходов почти так же сильно, как и общение при помощи текста. В среднем внимание испытуемых, пристально смотревших в экран своего гаджета или разговаривавших по телефону, снижалось на 61%.

— Мы обнаружили, что использование телефона заставляет людей гораздо реже смотреть по сторонам и под ноги. Однако в таких обстоятельствах все мы меняем наше визуальное восприятие и походку, что позволяет безопасно обходить препятствия. Таким образом, пользователи гаджетов начинают шагать медленнее и более размашисто, — отметил доктор Мэтью Тиммис, старший преподаватель физической культуры и спорта в Университете Энглия Раскин.

У всех испытуемых во время использования смартфона ведущая нога поднималась на 18% выше, а сами они шли на 40% медленнее, подчёркивают исследователи. При этом набор текста и разговор оказывались в приоритете над пространственной ориентацией, а потому участники эксперимента зачастую упускали из вида различные опасности, встречавшиеся на пути.

На проблему гаджетозависимости уже обратили внимание власти некоторых стран. Например, в Нидерландах недавно началось тестирование новых средств оповещения, призванных снизить количество аварийных ситуаций на пешеходных переходах. Для этого в тротуары были встроены светодиодные полосы, чей изменяющийся цвет дублирует сигнал светофора.

Кроме того, исследователи из Национального университета Сингапура предложили пересадить гаджетозависимых пешеходов на беспилотные скутеры. По мнению учёных, это поможет резко сократить количество аварий, связанных с использованием смартфонов при ходьбе.