Xiaomi обеспечит Nokia мобильными процессорами

Компания HMD Global, купившая права на производство устройств под брендом Nokia, заключила соглашение о сотрудничестве с Xiaomi. Об этом сообщается на официальном сайте финского производителя.

Согласно условиям договора, Nokia и Xiaomi смогут совместно использовать патенты в области мобильных и сетевых стандартов. Кроме того, компании будут создавать решения для центров обработки данных и вести исследования в таких областях, как "интернет вещей" (IoT), дополненная и виртуальная реальности, а также искусственный интеллект.

Как компания, стремящаяся предоставить больше интересных технологических инноваций, мы рады возможности более тесно сотрудничать с Nokia в будущем Лэй Цзюнь, глава Xiaomi

По данным Gizmochina, соглашение также предполагает, что Xiaomi обеспечит финскую компанию мобильными процессорами Surge S1, которые будут использоваться в новых смартфонах Nokia. В обмен HMD Global поможет Xiaomi запустить продажи на американском рынке, куда ранее китайский производитель не мог попасть из-за многочисленных нарушений патентов.