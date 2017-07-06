Характеристики смартфона Xiaomi Mi Mix 2 утекли в Сеть

Новая версия безрамочного смартфона от Xiaomi засветилась в популярном бенчмарке Geekbench.

Если верить утечке, новинка получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 6 Гбайт оперативной памяти. Работать устройство будет на базе операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

При тестировании быстродействия Mi Mix 2 набрал 1929 баллов в режиме одного ядра и 6431 — при работе на полную мощность. Для сравнения: в аналогичном бенчмарке Samsung Galaxy S8 набрал 3132 и 6508 баллов соответственно.

По данным инсайдеров, аппарат также будет оборудован 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2540х1440 пикселей, получит батарею ёмкостью 4500 мАч и сможет похвастать двойной основной камерой.

Напомним, о том, что Xiaomi планирует выпустить вторую версию безрамочного смартфона Mi Mix, стало известно в феврале 2017 года. Соответствующая информация была опубликована в официальном аккаунте гендиректора Xiaomi Лэя Цзюнь в соцсети Weibo.

В марте китайские инсайдеры опубликовали фотографии устройства и сообщили, что вместо динамика в Mi Mix 2 будет использована технология костной проводимости.