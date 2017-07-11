Apple уберёт сканер отпечатков пальцев в новом iPhone. Крах или нет?

Ради полностью безрамочного экрана компания из Купертино готовится пожертвовать одной из важнейших фишек айфона. Павел Городницкий пересказал историю сканера отпечатков, объяснил, откуда взялись слухи о его исчезновении, и предположил, какая технология заменит TouchID.

Четыре года назад по Сети разлетались шпионские фотографии iPhone 5s. Все инсайдеры подтверждали: Apple вот-вот внедрит дактилоскопический датчик, который сделает смартфон удобнее и безопаснее в плане приватности. Параллельно ненавистники американской корпорации рассказывали, что до Apple сканер уже встречался в смартфонах Motorola и Toshiba.

"Яблочные плагиаторы опять украли идею", — таким был гневный посыл радикальных хейтеров.

Эти люди преступно заблуждались. Датчики конкурентов работали по убогому и устаревшему принципу: нужно было провести пальцем по сканеру, а потом тот определял, соответствует ли полученное изображение исходному. Процесс занимал кучу времени (несколько секунд), поэтому функцией никто не пользовался.

Apple, в свою очередь, блистательно перевернула игру. Больше чем за год до дебюта iPhone 5s компания приобрела фирму AuthenTec, которая занималась разработкой ёмкостных сканеров отпечатков пальцев. Именно AuthenTec организовала настоящий прорыв: уникальный сенсор TruePrint фиксировал подушечку пальца быстро и целиком.

На основе этой технологии Apple создала TouchID, который был на три головы выше всех решений на рынке. Первые альтернативы спустя полгода после релиза iPhone 5s выпустили корейцы из Samsung, но азиатские сенсоры сильно уступали Apple в скорости.

***

В 2015 году Тим Кук презентовал iPhone 6s, а вместе с ним — второе поколение TouchID. Датчик стал срабатывать ещё быстрее и точнее — ошибки практически исключены, даже если хватать телефон влажными пальцами.

Помимо собственного триумфа Apple запустила грандиозный тренд. Сейчас элементарно не выходят флагманы, которые нельзя разбудить прикосновением пальца. Сканеры работают с разной степенью успешности, но факт в том, что до Apple никто не развивал это направление. Поэтому люди, которые говорят, что у компании не было инноваций со времён первого iPhone, могут торжественно заткнуться.

TouchID объективно хорош. С его помощью удобно не только снимать смартфон с блока, но и оплачивать покупки, заходить в приложения или устраивать шопинг в App Store.

Более того, во многом благодаря сканеру Apple отказалась от знаменитой функции Slide to Unlock: в ней просто отпала надобность.

***

Беда пришла к Apple оттуда, откуда её совершенно не ждали. Тим Кук упустил безрамочный тренд и столкнулся с необходимостью срочно выпускать смартфон, у которого на лицевой панели не будет ничего, кроме экрана — как в Samsung Galaxy S8. Изначально Тим хотел внедрить TouchID непосредственно в дисплей, но очевидно, что эти планы вряд ли реализуются в 2017 году.

Да, компания Qualcomm недавно показала технологию, которая могла бы помочь Apple (ёмкостное сканирование работает через стекло, металл и всё что угодно), но есть два минуса.

Первый — такой сканер пока считывает отпечаток крайне медленно.

Второй — никто не готов производить новые датчики в масштабах, необходимых Apple.

***

В теории TouchID можно было бы спрятать назад, но и тут имеется три недостатка:

1. Это лишний элемент дизайна. Органичным он будет только в том случае, если его впишут в "яблоко" на задней панели, но ни один из "слитых" чертежей нового iPhone не подтверждает теорию с логотипом.

2. С датчиком на задней панели нельзя разблокировать лежащий телефон — сразу минус в эргономике.

3. Кук ненавидит копировать Android, а здесь налицо явное заимствование идеи с расположением сканера.

На бок TouchID тоже не прилепить: нужна ровная поверхность, а не закругление, как у iPhone. К тому же проблема с лежачим телефоном все равно не решается: когда телефон находится на столе, на клавишу Power нажимать адски некомфортно.

***

Аналитик KGI Securities Мин-Чи Куо уже предупредил: в юбилейном iPhone, которого все ждут с безумным нетерпением, не будет привычного и полюбившегося TouchID.

Фронтмен Bloomberg Марк Гурман ответил коллеге другим мощным инсайдом. По данным Гурмана, Apple заменит дактилоскопический сканер на продвинутую систему распознавания лиц. В отличие от Galaxy S8, эту систему нельзя будет обмануть при помощи обычной фотографии. Кроме того, iPhone сможет распознать лицо с солидного расстояния и под большим углом.

С одной стороны, это очередная крутая инновация Apple. С другой — шанс для мошенников: если для оплаты покупки будет достаточно махнуть смартфоном перед лицом жертвы, то Кука ждёт лавина критики.

Как Apple выкрутится из этой ситуации — огромная загадка, на которую стоит смотреть под призмой философии.

У Тима Кука есть два варианта: либо реализовать технический потенциал и всё же поставить TouchID в iPhone, либо воспользоваться маркетинговой мощью компании и постараться убедить весь мир, что сканеры устарели.

От сценария, выбранного Куком, зависит ответ на вопрос: какая она, сегодняшняя Apple?

Компания с человеческим лицом или прожорливый монстр, который нагло эксплуатирует доминирующее положение на рынке?