Без понтов. Почему смерть Vertu — факт ожидаемый, но печальный

Знаменитый британский бренд уволил 200 человек и приостановил выпуск телефонов. В некрологе, посвящённом Vertu, Павел Городницкий объяснил, чем эта компания отличалась от конкурентов, и рассказал, почему устарела её бизнес-модель.

Кончина Vertu была предсказуемой и ожидаемой. Компания копила долги, меняла владельцев и давно не выпускала суперхитов — такая цепочка могла привести только к банкротству. Однако новость о прекращении производства всё равно слегка шокировала и спровоцировала логичную реакцию — злорадство.

"У богачей будет меньше побрякушек и меньше понтов", — так выглядит среднестатистический комментарий под заметками о провале Vertu. Действительно, есть нечто волшебное в том, что фирма, которая делала элитные продукты, загнулась от безденежья.

В массовом сознании Vertu ассоциируется с бессовестным китчем, показушной роскошью и недостижимым статусом. Айфоны покупали и покупают в кредит. Vertu — никогда: если кто-то и приобретал телефон этой марки, то однозначно не на последние деньги. А толстосумов и тех, кто их обслуживает, принято ненавидеть или как минимум презирать — так работает примитивная зависть.

И всё же хоронить Vertu нужно с почестями. Обратите внимание: у этой компании никогда не было шокирующей или надоедливой рекламы, но про британский бренд знали абсолютно все. Выражение "человек с золотым Vertu" вообще стало нарицательным — этих четырёх слов хватало, чтобы составить психологический портрет личности.

Чем хороши Vertu?

Концепция Vertu взлетела из-за того, что философия бренда сильно отличалась от той, что продвигали конкуренты. Когда создаёшь премиальный телефон, первое желание — взять обычную звонилку и облепить её бриллиантами. Потом рождаются новые фантазии: золотые клавиши, корпус из ценных пород дерева, титановые вставки на торцах и так далее. Такой подход действительно крайне пошлый, поэтому в Vertu сделали упор на практичность.

Во-первых, телефоны компании невероятно узнаваемые в плане дизайна — сразу ясно, что перед тобой Vertu. Кроме того, эти гаджеты фантастически приятно держать в руках. Ощущается очень солидная тяжесть: если после Vertu взять в ладонь такой же по массе китайский смартфон, захочется выкинуть его в окно и вымыть руки с мылом.

Во-вторых, инженеры и топ-менеджеры Vertu думали не только о деньгах, но и о пользователе. Как пример — сапфировое стекло, появившееся в одном из смартфонов в 2013 году. Оно не царапалось, не билось и практически не изнашивалось. Используя сапфир, Vertu продемонстрировала, что покупатель приобретает очень долговечное изделие, а не переоценённый гаджет, который через пару лет потеряет товарный вид. Достаточно сказать, что Apple мечтает о сапфире уже несколько лет, но стабильно отказывается от него — конечно, из-за цены.

Третья особенность Vertu — личный ассистент. Об этом мало кто знает, но британская фирма реализовала идею персонального помощника раньше, чем Apple и Google. Правда, "консьерж" в телефонах Vertu — не программа, а настоящий человек, который решает вопросы. Серьёзно: ты нажимаешь на кнопку, просишь купить билеты на самолёт или забронировать отель, а сотрудник компании всё исполняет. Владельцу девайса остаётся лишь компенсировать расходы на продукты, но не на услуги секретаря. При этом на последних моделях Vertu с "консьержем" можно не только созваниваться, но и списываться удобным образом — хоть через почту, хоть через СМС.

Ещё один не самый распространённый факт о Vertu — бесплатное подключение к платному Wi-Fi. Само собой, охватываются не все точки, но 60 миллионов роутеров в 120 странах мира — тоже уникальный результат. Пока нищеброд с iPhone сидит без интернета или бегает в поисках открытой сети, обладатели Vertu в два касания проходят авторизацию и идут читать новости или проверять соцсети. Гениально.

Строго говоря, британцы показывали, какими должны быть статусные девайсы. Не безликими кирпичами с золотом и бриллиантами, а полезными и функциональными аксессуарами.

Да, на мониторе компьютера все модели Vertu кажутся неоправданно дорогими. Складывается впечатление, что покупать их — натуральное сумасшествие. Но в жизни элитные девайсы вызывают совсем другие эмоции. Как минимум — любопытство, как максимум — уважение к тщательности исполнения. Если потрогать эти телефоны, а не просто увидеть их на витрине, будет легче понять тех, кто отдал за гаджет полмиллиона рублей.

Почему всё загнулось?

Компания пережила свой пик в начале нулевых, когда премиальные телефоны не сильно уступали бюджетным аналогам в плане базовых функций. Потом появился iPhone и запустил медленное убийство Vertu. Какое-то время британцы сопротивлялись, но всё же сдались и начали лепить смартфоны на Symbian и Android.

Затем Vertu целиком перешла на ОС от Google, и это было однозначной ошибкой. Компания ставила в гаджеты за 300–500 тысяч рублей тотально устаревшее железо: хилые процессоры, крошечный объём оперативки, слабые камеры и так далее. Android тоже был далеко не самым актуальным. В итоге покупатели получали смартфоны, которые смотрелись дорого только до первого включения, пока на экране не загорался тот же Android, что и на телефоне за 100 долларов.

Сложно сказать, как нужно было поступать на самом деле. Вероятно, лучше было создать собственную ОС с характерным оформлением иконок и всеми основными функциями — от браузера до мессенджеров. Тогда компания хотя бы сохранила собственное лицо.

Что означает смерть Vertu?

Эпоха телефонов-аксессуаров окончательно ушла. В 2017 году смартфон — обычный бытовой прибор. Его нет смысла украшать рубинами или телячьей кожей, потому что функциональность в разы важнее дизайна.

Самый перспективный вариант для люксовых брендов — взять айфон и сделать кастомизацию корпуса. Например, прилепить золотой герб России или портрет известного политика. Несмотря на маленькие тиражи, создание такого гаджета всё равно окупается за счёт адской накрутки. Примитивно, зато эффективно.

Смерть Vertu, в свою очередь, — ещё один шаг к абсолютной, беспросветной безликости, которая захватывает индустрию мобильных устройств. Британская компания вряд ли возродится, что бы там ни говорил её сегодняшний владелец. Создавать элитные телефоны с нуля сейчас откровенно глупо с точки зрения бизнеса.

Однако нельзя забывать про вторичный рынок — там легендарные (в том числе кнопочные) Vertu ещё долго будут в ходу. И платить за них через несколько лет будут даже больше, чем платили при жизни компании.