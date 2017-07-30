Лидер среди "паразитов". Чем Meizu Pro 7 отличается от других "китайцев"

В Китае состоялась презентация Meizu Pro 7 и 7 Plus — аппараты получили по два дисплея и по две камеры. Павел Городницкий объяснил, почему новый флагман китайцев не стыдно сравнивать с флагманами А-брендов.

В этом году китайские бренды захватывают рынок уже не так агрессивно, как в 2016-м. Достаточно изучить список главных новинок, чтобы понять, что действительно эпохальных среди них нет.

К примеру, Xiaomi Mi6 — классический флагман для бедных. Он оптимален характеристиками и непротивен дизайном, но целевая аудитория этого смартфона ясна — люди, которые либо не хотят, либо не могут купить Galaxy S8 или iPhone 7. Именно на них ориентировались в Xiaomi, предоставляя шанс сэкономить с минимальными потерями в качестве.

Honor 9 — из той же серии: бюджетная и достойная копия конкурентов. Со спецификациями всё очень прилично, однако своего лица нет. В эту же корзину летит Huawei P10 — там тоже туго с фантазией, но хорошо с клонированием.

А вот OnePlus 5 — настоящий позор. Люди в наглую обвели iPhone 7 Plus и выкатили убогий копипаст за два месяца до премьеры нового айфона. При этом OnePlus облажалась с камерой (она чудовищна) и поставила ценник в 500 евро — оскорбительно дорого для смартфона из Китая.

С миссией терпимо справились только в Lenovo: внешне Moto Z2 Play не похож на iPhone и Galaxy, зато держит заряд по два дня в активном режиме. Телефон неплох, но восхищаться им трудно: ничего принципиально нового Moto не показала.

Тем удивительнее, что пионером в дизайне стала Meizu — компания, которая с первого дня существования паразитировала на чужих наработках. В 2003-м китайцы репродуцировали плеер от Cowon, в 2007-м — iPod Nano, а ближе к концу нулевых переключились на айфоны. В общем, карма Meizu давно испорчена, но в 2017-м азиатский бренд внезапно изменил собственной философии.

Характеристики моделей Pro 7 и Pro 7 Plus пролезли в Сеть за пару недель до презентации — скорее всего, их слили из самой компании, чтобы засветиться в ведущих IT-изданиях. Сначала казалось, что публике подсунули фейки, но чем больше шпионских снимков прилетало из Китая, тем быстрее росла уверенность в том, что в Meizu Pro 7 действительно прилепили дополнительный экран на заднюю панель.

Теперь это факт: у нового флагмана правда два дисплея. Разумеется, можно вспомнить легендарные YotaPhone и YotaPhone 2, но здесь совсем другая история.

Во-первых, бонусный дисплей Pro 7 имеет диагональ всего 1,9 дюйма и не занимает всю заднюю панель, как у "Йотафона". Во-вторых, вспомогательный экран в Meizu цветной, а не чёрно-белый, как в российском смартфоне. В-третьих, едва ли китайцы копировали гаджет, который очевидно провалился. Так что второй дисплей — ставка ва-банк и вызов всему рынку.

Предназначения у экрана тоже вполне конкретные: просмотр уведомлений, управление музыкой и селфи при помощи основной камеры.

Но главная фишка в том, что на задний дисплей в качестве скринсейвера можно поставить любую картинку и она будет гореть постоянно. В итоге получается полноценная кастомизация внешнего вида: каждый смартфон будет по-своему уникальным.

Пока не известно, насколько практичным и востребованным окажется решение Meizu (может, будут выгорать пиксели?), но на фоне безликих соперников Pro 7 однозначно выделяется.

В остальном смартфон тоже держит уровень. Ниже — ещё 5 решающих преимуществ:

1. Meizu Pro 7 вышел в двух исполнениях — 5,2-дюймовом и 5,7-дюймовом (7 Plus). Тут стоит напомнить, что Xiaomi Mi6 почему-то дебютировал лишь в одном размере — 5,1 дюйма.

2. Meizu не погналась за трендом и сохранила 3,5-дюймовый разъём. Большое спасибо.

3. Дизайнеры пожалели пользователей и технично украли у Apple оформление двойной камеры. Модули объединены в отдельный блок — этот вариант гораздо солиднее того, что задействован в Mi6, где разрозненные кружки камер напоминают глаза.

4. В Meizu Pro 7 Plus поддерживается технология быстрой зарядки mCharge 4.0. Её представили на MWC 2017 в начале этого года — судя по всему, аккумулятор фаблета (3500 мА*ч) можно будет зарядить с 0 до 100 процентов за 30–35 минут.

5. Китайцы традиционно обещают хороший звук — его должен обеспечить Cirrus Logic CS43130. Этот ЦАП был представлен только в начале 2017 года, и его называют одним из лучших вариантов для мобильных устройств.

На самом деле, в Meizu Pro 7 можно придраться только к процессору — он далеко не такой мощный, как Snapdragon 835 в Xiaomi Mi6. Хотя явных тормозов всё равно ждать не стоит — в 99% сценариев производительности хватит и с чипами MediaTek.

Теперь о плохом. Несмотря на удачные находки, цена на Meizu, скорее всего, будет неадекватной и покупать "китайца" "на старте", пожалуй, не стоит. По российской цене Pro 7 ещё ничего не ясно, но легко спрогнозировать, что у нас в стране минимальная модификация будет стоить от 30 до 40 тысяч рублей в начале продаж. Готовы ли вы на эти траты или лучше инвестировать в топовый Samsung прошлого года?

Эксперимент Meizu достоин респекта — китайцы выбрали свой путь и наконец-то сделали что-то эксклюзивное. По крайней мере, Pro 7 не стыдно сравнивать с флагманами А-брендов, лишёнными вспомогательного дисплея. Однако не стоит забывать о реноме Meizu, они пока ещё B-бренд, и доказать кому-то обратное будет трудно.

Девайс от Meizu — безусловно самый яркий смартфон, выпущенный китайскими брендами за семь месяцев этого года. Теперь нужно дождаться многообещающих релизов Moto Z2 Force и Nokia 9 — возможно, эти смартфоны всё же скинут с трона оригинальный Pro 7.