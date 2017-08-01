iPhone 5s и ещё 5 гаджетов Apple, которые сейчас категорически нельзя покупать

Под руководством Тима Кука Apple окончательно превратилась в корпорацию, параноидально зацикленную на деньгах. Павел Городницкий объяснил, каких девайсов следует избегать, чтобы не стать жертвой хитрой компании из Купертино.

iPhone 5s и SE

В 2013 году iPhone 5s стал хитом благодаря золотому корпусу, сканеру отпечатков пальцев и мощному процессору. На фоне провальной "пятёрки" (первый смартфон Кука) новая модель действительно смотрелась надёжной и сбалансированной.

В 2014-м iPhone 5s упал в цене и сохранил статус бестселлера.

В 2015-м в России грянул кризис, а 5s оказался самым доступным из приличных айфонов и генерировал стабильно высокие продажи.

В 2016-м Apple привезла в Россию огромную партию восстановленных 5s. Формально они считались подержанными, но в реальности ничем не отличались от новых. Зато их продавали с ощутимой скидкой — люди продолжали скупать четырёхдюймовые девайсы, несмотря на то что к тому времени смартфону исполнилось уже три года.

Казалось, что 5s вечен — его железо (гигабайт оперативки и процессор А7) до сих пор неплохо тянет актуальную iOS. Однако Apple сама прикончила легендарный гаджет — видимо, ему и правда пора на покой.

Сейчас расклад выглядит следующим образом.

iPhone 5s на 16 Гбайт встроенной памяти продаётся за 16–17 тысяч рублей — такой товар есть практически в каждом интернет-магазине. Фактически это всё еще самый доступный смартфон Apple, но от его покупки нужно отказаться.

Главная причина — iPhone SE, за который некоторые официальные ретейлеры просят 20 тысяч рублей. Во-первых, там 32 Гбайт встроенной памяти (16 — объективно мало). Во-вторых, SE абсолютно во всём лучше 5s: дольше держит заряд, качественнее фотографирует и элементарно быстрее работает.

Итак, если цель — экономия, то проще всего приобрести SE. Но в целом важно понимать: экрана с диагональю 4 дюйма в 2017 году катастрофически мало. Владельцы SE очень любят жаловаться на размер дисплея: на такой площади неудобно смотреть кино, играть, сидеть в браузере и даже переписываться в мессенджерах.

Поэтому, если говорить откровенно, сейчас оптимальнее всего купить iPhone 6s на 32 Гбайт. Да, девайс обойдётся в 32 тысячи рублей, но он действительно лишён компромиссов.

А вот SE — классический гаджет для выкачивания денег из тех, кому просто хочется айфон. Люди покупают недорогие модели и массово страдают, не попадая пальцами по крошечной клавиатуре. Но Apple эти проблемы не касаются, ведь задача компании — продать как можно больше белых коробочек.

iPhone 6 Plus (восстановленный)

Первый фаблет Apple был ужасным со всех сторон. Вот пять главных проблем:

1. Основная камера со временем перестаёт фокусироваться на объектах.

2. Наверху дисплея появляется мерцающая серая полоска (массовый брак).

3. Аккумулятор слишком быстро теряет реальную ёмкость (износ — больше 20% за год).

4. Фронтальная камера "съезжает" в сторону (некачественная сборка).

5. У очень многих экземпляров периодически случаются внезапные перезагрузки (неизвестно, с чем они связаны).

Несмотря на все подтверждённые минусы, Apple включила 6 Plus в программу восстановления. Старый и сломанный смартфон отправляется на завод, там его чистят, меняют корпус, ставят новый экран, дают новый комплект (наушники, кабель, адаптер), меняют серийный номер и готовят для последующих продаж.

Разумеется, Apple помечает восстановленные гаджеты и ставит привлекательные ценники. В частности, iPhone 6 Plus на 16 Гбайт легко найти и приобрести за 23–25 тысяч рублей.

Но делать этого, конечно же, не стоит: фаблет уже тотально устарел, а многочисленные косяки никуда не делись. Поэтому 6 Plus надо воспринимать как экспериментальный девайс, не более того.

iPad Mini 4

Стив Джобс считал, что маленькие планшеты не имеют права на существование. Тим Кук думал точно так же, но в 2012 году компактные "таблетки" захватили рынок.

У Apple не осталось выбора, и компания нехотя презентовала первый 7,9-дюймовый iPad mini. Через год модель модифицировали, оснастив retina-экраном, и с тех пор уменьшенный планшет не получил ни одного серьёзного обновления.

Apple перевела iPad mini в режим "страшной подруги": на презентациях гаджету выделяют в лучшем случае один слайд, а в худшем — ноль. Третий Mini был совсем позорным (добавили TouchID и больше ничего), а четвёртый можно смело называть никакущим: он продаётся почти два года, но цена падает экстремально медленно.

Изначально смысл существования Mini был именно в экономии, а не в компактности. Apple не нравился такой подход, но тут корпорация поступила благородно, выпустив взамен 7,9-дюймовому устройству универсальную 9,7-дюймовую модель.

Новый iPad, который дебютировал весной этого года, стоит всего 25 тысяч рублей — на пару тысяч дороже, чем iPad mini 4. При этом "большой" планшет работает на более мощном процессоре, а его экран удобнее для потребления контента.

Вывод: про существование iPad mini лучше забыть — скорее всего, уже этой осенью компания сама объявит, что миниатюрный планшет скончался.

MacBook Pro c Touch Bar

Осенью 2016 года Apple глобально обновила линейку лэптопов. Поначалу все новые девайсы подверглись жёсткой критике за отсутствие нормальных USB-портов, сумасшедшие цены и среднее железо, но затем зарубежные обозреватели сфокусировались лишь на одном недостатке.

Как известно, Apple выпустила MacBook Pro в двух вариациях. Одна — классическая, другая — с сенсорной полоской Touch Bar вместо ряда функциональных клавиш. Предполагалось, что новый модуль управления избавит от необходимости комбинировать нажатия на клавиатуре, но затея провалилась.

Пользователи и журналисты выделили сразу несколько минусов Touch Bar.

Во-первых, на полоску неудобно смотреть под углом. Во-вторых, приходится менять привычки: система выводит на мини-экран те кнопки, которые ей хочется, а не те, к которым все давно адаптировались. В-третьих, macOS везде подсовывает смайлики эмодзи. В-четвёртых, обладатели нового MacBook даже после нескольких недель эксплуатации жаловались, что теперь они вынуждены периодически смотреть на клавиатуру, а не пользоваться ноутбуком вслепую.

Touch Bar здорово смотрится только на картинках, но не в реальной жизни. При этом модель с сенсорной полоской стоит в среднем на 15–20 тысяч дороже MacBook Pro с обычными кнопками.

Переплачивать глупо: единственный плюс — восторженные взгляды людей, которые впервые увидят красивую клавиатуру. Но мучиться ради таких понтов — абсолютный идиотизм.

Apple Watch

Пользователи смарт-часов от Apple делятся на два типа. Одни восхищаются прекрасными уведомлениями, а другие складывают аксессуар в ящик уже через неделю ношения. Проверить, к какой категории относитесь вы, можно только опытным путём, но сейчас лучше не рисковать.

Дело в том, что уже есть подтверждённая информация: осенью Apple презентует Watch Series 3. По сравнению с первыми двумя поколениями у новой модели будет два ключевых преимущества.

Первое — улучшенная автономность: существует вероятность, что девайс сможет работать без подзарядки до трёх дней.

Второй плюс — безрамочный дисплей. У нынешних Watch экран занимает всего 56% передней панели, из-за чего часы кажутся безнадёжно устаревшими.

Соответственно, торопиться с покупкой безрассудно — логичнее взять аксессуар осенью. Этот вариант беспроигрышный со всех сторон — даже если Series 3 вас разочарует, старые часы сильно подешевеют на фоне выхода обновлённой модели.

iPod Touch

На прошлой неделе Apple втихую угробила iPod Shuffle и iPod Nano — чудесные гаджеты с грандиозной историей. Зато компания оставила в продаже iPod Touch — плеер, изготовленный по образу и подобию айфона.

Этот шаг имел бы смысл, если бы Touch стоил в районе 100–120 долларов (10–12 тысяч рублей в России). Однако девайс продают практически за те же деньги, что и iPhone 5s — 16–17 тысяч рублей за версию с 16 Гбайт встроенной памяти. Следовательно, в покупке нет решительно никакого смысла.

Сейчас самое правильное — поскорее обзавестись маленьким iPod Shuffle, который скоро исчезнет с прилавков. Этот гаджет идеально подходит для спорта, редко разряжается (10 часов музыки), удобно цепляется к одежде, не боится падений и вообще не ломается.

Единственный минус в том, что Кук так и не выпустил нормальную версию Shuffle, и в плеер влезает только 2 Гбайт музыки. Из-за этого владельцам приходится проводить ревизию домашней коллекции и заливать в iPod исключительно лучшие треки.

Но Shuffle всё равно заслуживает такого щепетильного отношения и с лёгкостью оправдывает свой смешной ценник в четыре тысячи рублей.