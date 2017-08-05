Новый iPhone и ещё 7 главных смартфонов, которые выйдут в 2017 году

Дорогущий юбилейный iPhone, гигантский Samsung Galaxy Note 8, сверхамбициозный флагман от Huawei и другие новинки — Павел Городницкий каталогизировал самые ожидаемые смартфоны этого года.

iPhone: худшие и лучший

Судя по инсайдам с китайских заводов, у Apple окончательно иссякла фантазия: в сентябре компания выпустит iPhone 7s и iPhone 7s Plus, которые практически не будут отличаться от прошлогодних моделей.

Эксплуатация одного дизайна на протяжении четырёх поколений — настоящий позор, но в Купертино явно считают, что всё в порядке. Главное — показатели продаж, а они до сих пор на недостижимом для конкурентов уровне.

Известно, что iPhone 7s получит двойную камеру, ускоренный процессор и увеличенный объём оперативки (3 Гбайт), а у iPhone 7s Plus будет OLED-экран и большой аккумулятор. Кроме того, Apple наконец-то добавит поддержку быстрой зарядки (позже всех из топовых брендов).

Цена новых устройств будет типичной. Для России — от 55–60 тысяч за iPhone 7s и от 65–70 тысяч за iPhone 7s Plus. При этом есть вероятность, что минимальный объём встроенной памяти в этом году составит 64 Гбайт. Среднестатистическому пользователю этого вполне достаточно, так что можно смело покупать самую бюджетную модификацию.

Очевидно, что главным iPhone на презентации Apple будет модель, которую приготовили в честь десятилетия легендарного смартфона. У нового гаджета пока нет определённого названия (либо iPhone Pro, либо iPhone Edition, либо просто iPhone), зато китайцы уже слили ключевые характеристики.

Итак, юбилейный девайс оборудуют безрамочным OLED-экраном с диагональю 5,5–5,8 дюйма и 2К-разрешением, вертикальной двойной камерой (для приложений с дополненной реальностью), поддержкой беспроводной зарядки, продвинутой фронтальной камерой (с технологией распознавания лиц) и, само собой, новым корпусом. Материал корпуса пока не известен, но, по слухам, задняя панель флагманского iPhone будет стеклянной.

Уже сейчас у этой модели есть два минуса.

Первый — цена: из-за стоимости комплектующих Apple будет вынуждена продавать аппарат за 1100–1200 долларов (в районе 100 тысяч рублей в России). Ясно, что далеко не все поклонники Apple потянут такую сумму — видимо, для них и предназначен iPhone 7s.

Второй недостаток — оформление фронтальной панели. Чтобы обеспечить полную безрамочность экрана, Apple установила переднюю камеру прямо в дисплей. Соответственно, привычный жест вызова меню (свайп сверху вниз) уйдёт в прошлое, потому что палец будет упираться в камеру для селфи.

К слову, дизайн юбилейного iPhone уже задокументирован: схематическое изображение нашлось в прошивке колонки HomePod. Если верить этим данным, флагман Apple будет выглядеть примерно так:

Официальная презентация всех трёх iPhone состоится в сентябре, а вот с поставками пока ничего не ясно. Из Азии постоянно поступает информация, что Apple адски не хватает деталей, поэтому в первые месяцы айфоны будут жутко дефицитными.

Посмотрим, как всё сложится на самом деле.

Samsung Galaxy Note 8: теперь без взрывов

Ровно год назад корейцы выпустили эпохальный Note 7 и крепко облажались: взрывы смартфона так срезонировали, что компании пришлось прекратить продажи и снять девайс с производства. Сейчас Samsung торгует восстановленными и безопасными Note 7, а параллельно готовится к презентации Note 8, которая состоится 23 августа в Нью-Йорке.

Восьмой Note справедливее всего считать прокачанной версией Galaxy S8+.

У нового фаблета увеличится размер экрана (6,3 дюйма вместо 6,2), появится стилус (как и всегда) и добавится динамик, а основная камера станет двойной.

В Азии утверждают, что Samsung планирует перекрыть достижение Apple: если американцы сделали двукратный оптический зум, то на Note 8 этот зум будет трёхкратным. Также, судя по рендерам устройства, сканер отпечатков пальцев останется на задней панели, но сдвинется в более удобное для пользователя место.

Чтобы Note 8 не взорвался, корейцы поставили туда аккумулятор на 3300 мАч. Для столь шикарного экрана этой ёмкости хватит с трудом, но Samsung традиционно обещает, что флагман проработает световой день в активном режиме. Само собой, модель оснастят быстрой зарядкой (50% за полчаса).

Как и новый iPhone, Galaxy Note 8 будет чудовищно дорогим — предварительно называется сумма в 1000 евро. Для России она сконвертируется в 80–85 тысяч рублей на старте.

Главный вопрос: зачем людям приобретать смартфон с почти планшетной диагональю дисплея? Да, рамок почти нет, но управлять аппаратом одной рукой всё равно невозможно: телефон слишком длинный для стандартной ладони.

Помимо Note 8 Samsung презентует другую интересную модель — Galaxy S8 Active. В сравнении с обычным Galaxy S8 этот девайс получит здоровенный аккумулятор (4000 мАч), пластиковый корпус с металлическими вставками и широкие рамки по периметру дисплея. Смартфон будет очень серьёзно застрахован от воды, пыли и падений, но точная степень защиты пока не известна. К сожалению, S8 Active может вообще не доехать до России.

Huawei Mate 10 : порвать Apple

Босс Huawei Ричард Ю уже несколько лет живёт мечтой переиграть Apple и занять доминирующую позицию на рынке. Прогресс китайцев действительно впечатляет, но говорить о троне пока рано: Huawei не выпустила ни одной модели, которая могла бы конкурировать по продажам с iPhone.

Ричард Ю убеждён, что переломным девайсом станет Mate 10 — его премьера пройдёт во второй половине сентября. "Мы готовим даже более мощный продукт, чем iPhone. У нашего смартфона будет более продолжительное время автономной работы, более высокая скорость подзарядки, безрамочный экран, расширенные возможности фотосъёмки и множество других функций. Они помогут нам конкурировать с Apple", — заявил мистер Ю.

Если говорить объективно, Mate 10 едва ли превзойдёт юбилейный iPhone хотя бы в одном из параметров. Китайский фаблет будет оборудован 6-дюймовым экраном с разрешением 2560 на 1440 пикселей, двойной камерой с возможностью 3D-сканирования, 10-нанометровым чипсетом HiSilicon Kirin 970 и графическим ускорителем Heimdallr MP.

Многое будет зависеть от цены, а она пока не озвучена. Если Huawei остановится возле отметки в 550–600 евро, перспективный Mate 10 сможет стать бестселлером.

Nokia 8: тихое возвращение

Объединившись с китайцами, финны вернулись на рынок и выбрали оптимальную стратегию: сначала пошумели в медиа с реинкарнацией Nokia 3310, потом представили добротные смартфоны из бюджетного и среднего сегмента, а теперь готовятся к премьере флагмана.

Топовое устройство будет называться либо Nokia 8, либо Nokia 9 — это не так важно. Зато значение имеют характеристики модели: металлический корпус, тонкие рамки, 5,3-дюймовый QHD-экран, процессор Snapdragon 835 и 4 Гбайт оперативной памяти. При скромной цене в 520 евро этот гаджет будет очень привлекательным, учитывая тот факт, что Nokia до сих пор воспринимается в массовом сознании как премиальный бренд.

Сейчас кажется, что у компании нет особенной фишки для борьбы с конкурентами, но, по всей видимости, финны сделают акцент на возобновление сотрудничества с компанией Carl Zeiss, которая поставляла оптику для камер в золотые времена Nokia.

По одному из инсайдов, модуль в Nokia 8 (9) будет двойным. Есть немаленькие шансы, что финны удивят весь мир и уже в 2017-м ворвутся в топ лучших мобильных камер.

Google Pixel 2: смартфон не для всех

В прошлом году Google и HTC продемонстрировали две вещи.

1. Тайваньская компания доказала, что ещё может выпускать очень солидные продукты — IT-журналисты назвали камеру Pixel одной из лучших на рынке, а владельцы аппарата отмечали, что телефоном реально очень удобно пользоваться.

2. Google окончательно превратила свои смартфоны в девайсы для самых преданных фанатов. Pixel был адресован исключительно поклонникам Android — никто другой не стал бы платить за гуглофон 700–800 евро. К тому же Google вообще не проработала дистрибуцию устройства: до России, к примеру, Pixel официально не доехал.

Вторым поколением этого странного смартфона почему-то занимается уже не HTC, а LG. Корейцы подготовили корпус из стекла и металла, проигнорировали тренд на двойные камеры, установили самое топовое железо (новейший чип Snapdragon) и оснастили девайс сенсорной рамкой. Нажатие на неё позволяет быстро регулировать громкость или вызывать голосового ассистента Google — ничего особенного, но фишка довольно приятная.

Презентация "Пикселя" пройдёт осенью. Как и во все последние годы, гаджет от Google будет очень хорошим, очень дорогим и очень непопулярным.

Ещё три важных релиза

1. LG совсем скоро представит флагманский девайс V30. У него будет огромный (вероятно, 6-дюймовый) OLED-экран, двойная камера и чип Snapdragon 835. Пока не очень ясно, чем V30 отличается от другого топового устройства LG — модели G6.

Если у V10 и V20 были маленькие дополнительные экранчики, то у V30 дисплей всего один. Возможно, корейцы приготовили другой сюрприз, о котором расскажут только на презентации (31 августа).

2. Sony притащит на выставку IFA 2017 очередную пачку бесперспективных смартфонов. По предварительным характеристикам, относительно приличной будет только модель Xperia X1. Её укомплектуют процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 Гбайт оперативной памяти, Full HD-дисплеем с диагональю 5,2 дюйма и аккумулятором на 3000 мАч. Дизайн будет привычным, то есть уныло-прямоугольным.

3. Essential Phone (проект создателя Android Энди Рубина) казался многообещающим, но чем больше времени проходит, тем сильнее ощущение, что смартфон так никогда и не увидит свет. Из компании массово уходят топ-менеджеры и маркетологи, а оставшиеся сотрудники тоже на грани бегства.

Если идею всё же доведут до конца, то у Рубина получится дорогой (700 долларов) безрамочный смартфон под управлением новой ОС Ambient. Энди уверяет, что она будет самой удобной на рынке, но проверить его гипотезу у нас, скорее всего, не выйдет.