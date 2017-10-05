Pixel 2 — скучный и дорогой смартфон для гиков. Итоги презентации Google

В среду в Сан-Франциско прошла премьера новых продуктов Google. Компания представила два смартфона, лэптоп, две умные колонки, экшен-камеру, беспроводные наушники и VR-гарнитуру. Лайф отрецензировал все свежие устройства Google.

Вчерашняя презентация в очередной раз доказала: никто, кроме Apple, не умеет превращать в шоу банальные IT-ивенты. СЕО Google Сундар Пичаи как мог нагнетал торжественность, но его эмоции были вымученными. Чувствовалось, что для него самое важное — рассказать о технических преимуществах гаджетов, а не окутать устройства плотным слоем восторженных эпитетов. Неудивительно, что на пике стрим презентации в YouTube собрал всего 250 тысяч пользователей — опять же, очень скудно в сравнении с Apple.

Если абстрагироваться от развлекательной составляющей, то новые девайсы объективно получились достойными. Google вышла конкурировать со всеми: и с Apple, и с Microsoft, и с Amazon. При этом у всех свежих продуктов есть как эксклюзивные плюсы, так и убийственные минусы.

Google Pixel 2 и Pixel 2 XL

Судя по первым обзорам, у нового "Пикселя" фантастический OLED-экран, одна из лучших на рынке камер (портретный режим шикарен даже с одинарным модулем), неплохая автономность и молниеносный сканер отпечатков пальцев.

Более того, есть даже редкие функции: например Active Edge (чувствительные торцы, которые запускают приложения), поиск незнакомой музыки без интернета (удар по Shazam) и полезный сервис Lens (он распознаёт объекты через камеру и даёт о них новую информацию).

Но тут же всплывают нюансы.

Первый — дизайн: такое ощущение, что в Google просто плюнули на чувство прекрасного. И рамки по периметру экрана, и цвета корпуса — всё это выглядит очень фригидно, не по-флагмански. Допустим, Galaxy S8 смотрится дорого. Любой iPhone — тоже. А Google спродюсировала смартфон в духе "как бы чего не вышло" — с минимализмом тут явно перебрали.

Вторая претензия — цена. 649 долларов за младший вариант (64 гигабайта) — очень дорого, потому что все отлично помнят времена, когда гуглофоны стоили 350–400 баксов. Кстати, за 128-гигабайтный вариант "Пикселя" просят вообще 750 долларов — космические деньги для совсем обычного смартфона, пусть и с актуальной версией Android.

Сразу ясно: у Google не было планов выпускать хит в 2017 году. Даже зона распространения (всего шесть стран — от Индии до Австралии) такая, что о перспективах этого флагмана говорить совсем неловко: его купят исключительно гики. Между прочим, они уже это сделали: всего через 30 минут после финала презентации полки онлайн-магазина Google опустели.

Вместе с Pixel 2 дебютировал Pixel 2 XL. Если за пятидюймовую версию отвечала HTC, то шестидюймовый фаблет производила LG. У корейцев получилось гораздо интереснее: например, нет гигантских рамок, которые явно не вписываются в тренды. Но снова всё портит цена: 949 долларов за 128-гигабайтный Pixel 2 XL — это почти 999 долларов за новый iPhone X. Легко догадаться, на каком гаджете остановит выбор типичный покупатель. Тем более нельзя забывать про Galaxy Note 8 из той же ценовой категории. У него тоже очень хорошие отзывы и бонус в виде функционального стилуса S Pen.

Скорее всего, реально массовых и хитовых смартфонов от Google следует ждать в следующем году, когда компания разберётся с новым активом (HTC) и вплотную займётся работой над флагманом. Нынешние устройства в свою очередь ориентированы только на преданных поклонников Android, готовых переплатить и за сам гуглофон, и за аксессуары для него. Тот же переходник с USB-C на мини-джек обойдётся в невероятные 20 долларов. В комплекте его, само собой, нет.

Могли бы новые "пиксели" полноценно сражаться с iPhone 8 и 8 Plus, если бы у них был сопоставимый тираж? С технической точки зрения — да, могли бы, потому что модели Google в порядке по всем спецификациям.

Но в плане дизайна iPhone далеко впереди. Несмотря на широченные рамки, корпуса Apple банально харизматичнее и приятнее, чем унылые кирпичи от Google.

Pixelbook

Ещё одной новинкой вечера был ноутбук-трансформер Pixelbook. На первый взгляд, у него тоже всё неплохо: толщина корпуса — сантиметр, процессор — Intel i5 или i7, сенсорный экран — 2400x1600 точек, аккумулятор — на 10 часов работы.

Но проявляется та же беда — ключевые недостатки.

Во-первых, непонятно, как заставить людей поверить в ChromeOS — да, эта система поддерживает приложения из Play, но других плюсов на фоне macOS и Windows у неё нет.

Во-вторых, будет удивительно, если кто-то заплатит за Pixelbook 999 долларов: люди привыкли видеть хромбуки в бюджетном сегменте.

Но самый удивительный ценник — 99 долларов за Pixelbook Pen. Несмотря на уникальное время задержки (10 мс — круче, чем у iPad) и распознавание 2000 степеней нажатия, аксессуар производит впечатление мертворождённого.

Вывод печален: Google выпустила нишевый девайс, но продаёт его по ценам Apple. Кто на такое соблазнится — огромный вопрос.

Home Max и Home Mini

Google уже давно участвует в битве умных колонок: модель Home стоит 129 долларов и считается одним из оптимальных вариантов на рынке. Теперь классический гаджет оброс целым семейством.

Home Max — 5-килограммовый девайс размером с магнитофон. Он выдаёт объёмное звучание, болтает с хозяином (Assistant) и вообще умеет всё: предполагается, что им легко можно заменить всю акустику в комнате. За Max просят 400 долларов — это вменяемые деньги, если предварительно протестировать звук и убедиться, что он правда хорош. Тот же HomePod от Apple всего на 50 долларов дешевле и точно не такой громкий.

Зато Home Mini, наверное, единственное устройство на презентации, которое можно приобрести чисто ради любопытства. Колоночка весит всего 173 грамма, но тоже общается с владельцами (и распознает их голоса), проигрывает музыку и стоит всего лишь 50 долларов.

За такие деньги можно и поэкспериментировать, особенно тем, кто не уверен, нужна ли ему умная колонка. В первых обзорах Mini уже назвали ультимативным устройством в очень приятном на ощупь тканевом корпусе.

Жаль только, что ореол распространения гаджета будет, как всегда, крошечным: до России Home Mini если и доедет, то исключительно через серых продавцов.

Pixel Buds

Google очень поздно отреагировала на AirPods от Apple, но потенциально ответ очень мощный: Pixel Buds тоже лишены проводов, тоже подзаряжаются при помощи кейса (суммарно — 24 часа работы), тоже оснащены умным помощником и тоже имеют сенсорное управление.

Но главное — функция синхронного перевода на 40 языков. Она работает так: иностранец говорит в динамик вашего смартфона, а тот мгновенно отправляет на Buds переведённый текст. Либо наоборот: вы говорите, а смартфон переводит ваш спич и проигрывает его через динамик.

В перспективе это революционная фича. Вряд ли она идеально реализована уже сейчас, но в течение нескольких лет языковые границы если и не сотрутся, то станут не такими значительными. Так что за наушники Buds Google однозначно заслуживает респекта. А вот за цену (160 долларов) и слишком спортивный дизайн — нет: большинство покупателей всё равно выберет AirPods или хотя бы BeatsX.

Что ещё?

Google лениво обновила VR-гарнитуру Daydream View (99 долларов, улучшенные линзы, расширенный угол обзора) и похвасталась довольно необычной камерой Clips.

250-долларовый мини-гаджет при помощи искусственного интеллекта сам решает, когда запускать и прекращать съёмку. Предполагается, что владелец прицепит девайс на пояс или закрепит на воротнике и будет снимать свою семью или домашних питомцев. В зарубежной прессе Clips встретили без восторга: там справедливо заметили, что камера слишком нишевая и слишком дорогая.

Ещё один вопрос коснулся конфиденциальности (вдруг Clips сможет снимать незаметно?), но в Google заверили, что при записи будет гореть индикатор.

Куда двигается Google?

Кажется, корпорация из Маунтин-Вью застыла в полупозиции: Google явно хочет сделать что-то эпохальное, помимо софта, но пока не выкладывается на полную и презентует гаджеты только для фанатов.

Странно лишь то, как резко компания перешла на завышенный прайс: если раньше девайсы от Google отличались исключительно адекватными ценниками, то с каждым годом запросы становятся всё более наглыми.

То ли на это влияет Apple, то ли в Google просто чересчур сильно поверили в себя — неизвестно.

Важно лишь то, что с таким сомнительным подходом компании будет очень трудно выпустить по-настоящему массовый продукт.