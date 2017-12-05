Смартфон Xiaomi Mi7 будет стоить 400 долларов

Стали известны некоторые характеристики и стоимость будущего флагмана китайского вендора.

В Сети появилась информация о смартфоне Xiaomi Mi7. По данным инсайдеров Gizchina, стала известна цена устройства и некоторые подробности относительно характеристик.

Ранее сообщалось, что флагман будет иметь 6-дюймовый дисплей и ещё не анонсированный процессор Snapdragon 845. Появилась информация, что чип будет анализировать данные с фотокамер с помощью нейросетей. Например, искусственный интеллект будет отвечать за чёткость снимка и выбор режимов. Смартфон получит двойную камеру, состоящую из сенсоров Sony IMX380 и Sony IMX350 разрешением 12 и 20 мегапикселей соответственно.

Также известно, что 6-дюймовый дисплей получит соотношение сторон 18:9. При таком формате производитель может увеличить диагональ экрана без существенного увеличения габаритов корпуса.

По слухам, флагманский аппарат будет презентован в первом квартале 2018 года. За Xiaomi Mi7, скорее всего, попросят около 400 долларов (около 24 тыс. рублей).