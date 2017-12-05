Google выпустила сверхдешёвый смартфон с голосовым помощником для Индии

С помощью бюджетного JioPhone с поддержкой голосового помощника Google надеется захватить долю индийского рынка.

Компания Google выпустила бюджетный смартфон JioPhone для рынка Индии. В отличие от подобных ему телефонов, аппарат имеет поддержку Google Assistant, сообщает Androidcentral.

Кнопочный телефон получил 2,4-дюймовый QVGA-дисплей, чип Qualcomm 205, поддержку 4G и цену 25 долларов. Это экспериментальный девайс для Google, так как компания впервые интегрировала свой голосовой помощник в бюджетный аппарат. До этого поддержку Google Assistant получали только флагманские смартфоны, например Google Pixel 2. Также голосовой помощник ранее работал только на платформах iOS и Android.

Ориентация на бюджетный сегмент не случайна. Индийский рынок после китайского является самым крупным в мире и демонстрирует стабильный рост. В отличие от рынка США, из-за экономической ситуации в Индии очень востребованы недорогие телефоны с минимальным набором функций.