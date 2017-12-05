Суд запретил Xiaomi продавать планшеты

Китайской компании запретили продавать планшеты Mi Pad в Европе из-за сходства с iPad.

Генеральный суд Европейского союза запретил Xiaomi продавать устройства под маркой Mi Pad. Таким образом правоохранители ответили на иск Apple трёхлетней давности, сообщает Reuters.

Второй по величине суд ЕС запретил регистрацию бренда "Mi Pad", поскольку тот может ввести потребителя в заблуждение. "Наблюдается некоторое сходство между торговыми знаками "Mi Pad" и "iPad", однако высокая степень визуального и фонетического сходства отсутствует", — говорится в заявлении суда. Таким образом, продажа устройств под этим брендом запрещена в ЕС.

История началась в 2014 году, когда Xiaomi подала в Управление ЕС по интеллектуальной собственности (EUIPO) заявку на регистрацию своего бренда планшетов. Apple усмотрела в названии сходство с iPad и подала жалобу. Суд принял решение спустя три года.

Теперь у китайской компании два пути — либо отказаться от продаж планшетов в Европе, либо обжаловать решение в высшей судебной инстанции ЕС, Суде Европейского союза.