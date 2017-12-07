Смартфонами Xiaomi пользуются не менее 300 млн человек в мире

Основатель и глава компании Лей Цзюнь заявил, что за полтора года пользователями операционной системы Xiaomi стали ещё 100 млн человек.

Глава Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что операционной системой MIUI на данный момент пользуются более 300 млн человек. Об этом основатель компании сообщил на конференции World Internet Conference в китайском Вучжене, сообщает Gizchina.

По словам Цзюня, порог в 300 млн установок был преодолён 4 декабря. Так как фирменная оболочка для Android поставляется на большинстве смартфонах компании, можно считать, что в мире примерно такое же количество пользователей смартфонов бренда. Интересно, что 200 млн пользователей MIUI набрала в мае 2016 года, а первый миллион — в декабре 2011 года.

На данный момент актуальной является версия MIUI 9. Стабильный релиз системы состоялся для смартфонов Xiaomi Mi Max 2, Mi MIX 2, Mi6, Mi5, Mi5s Plus, Mi Note 3, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi 4 и Redmi 4X. Аппараты Redmi 5 и Redmi 5 Plus, которые будут презентованы сегодня, также получат свежую ОС от Xiaomi.