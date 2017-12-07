В 2018 году все iPhone получат "моноборовь"

Все три аппарата будут похожи на флагман iPhone X, получат вырез на передней панели и 512 Гбайт встроенной памяти.

По данным аналитической компании Nomura, все iPhone, которые выйдут в 2018 году, будут иметь дизайн iPhone X. Кроме того, сообщается об увеличении объёма накопителя устройств.

Аналитики полагают, что Apple выпустит два смартфона с OLED-дисплеями и один с обычной ЖК-панелью. Все три аппарата получат вырез под систему камер True Depth или "монобровь", как это технологичное решение назвали в народе. Это намекает на то, что дактилоскопический сенсор Touch ID больше не вернётся в купертиновских смартфонах.

Два смартфона с OLED-дисплеем будут иметь диагональ 5,8 и 6,5 дюйма. Увеличенную модель, которую предварительно называют iPhone X Plus, также оснастят слотом под две сим-карты. Аналитики Nomura считают, что iPhone впервые выйдет с накопителем на 512 Гбайт.

По слухам, самый дешёвый iPhone с ЖК-дисплеем будет стоить в районе 650-900 долларов. Релиз новых смартфонов ожидается осенью 2018 года.