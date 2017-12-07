Создан робот, который будет играть с вашим котом

Робот Gomer умеет передвигаться по дому, узнавать хозяина, реагировать на команды и играть с домашними животными.

Энтузиасты из Китая собирают деньги на домашнего робота по имени Gomer.

Девайс имеет манипулятор и предназначен для игры с детьми и домашними животными. Например, он умеет поднимать с пола мелкие вещи и прятать их: отнимать игрушки у животных и дразнить их. Gomer имеет функцию патрулирования территории, а также узнаёт своего хозяина в лицо. Также роботом можно управлять через приложение.

Gomer оснащён камерой, снимающей в разрешении 720 пикселей, имеет колеса для передвижения, сенсоры для ориентации в пространстве и четырёхъядерный процессор. Благодаря открытому коду системы любой желающий может самостоятельно написать команды для робота.

Проект, который компания GLI Gomer запустила на платформе Indiegogo, собрал уже 45 тыс. долларов при необходимых 25 тыс. Базовая версия игрушки обойдётся в 229 долларов (около 13,5 тыс. рублей).