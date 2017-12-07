Презентованы смартфоны Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus

Бюджетные аппараты получили дисплей с соотношением сторон 18:9 и недорогие процессоры.

Компания Xiaomi презентовала две модели линейки Redmi. Аппарат Rеdmi 5 и его старшая модель Redmi 5 Plus получили дисплей 18:9 с тонкими рамками и бюджетный процессор Qualcomm Snapdragon.

Оба смартфона имеют цельнометаллический корпус с округлыми гранями, оснащены дисплеем с соотношением сторон 18:9, занимающим почти всю площадь передней панели. Кнопка Home отсутствует, дактилоскопический сенсор расположен на задней панели. Основная камера девайсов имеет разрешение 12 мегапикселей, фронталка получила 5-мегапиксельную матрицу.

Модель Redmi 5 оснащена 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, процессором Qualcomm Snapdragon 420 и батареей ёмкостью 3300 мАч. Старшая версия получила 5,9-дюймовый экран с разрешением Full HD+, более производительный чип Qualcomm Snapdragon 625 и аккумулятор на 4000 мАч. Оба аппарата работают под управлением MIUI 9, основанной на Android.

Младшая модель будет комплектоваться 2 Гбайт оперативной памяти и 16 Гбайт встроенной и стоить около 120 долларов. Предусмотрена версия с 3 Гбайт оперативной и 32 Гбайт встроенной памяти за 135 долларов. Xiaomi Redmi 5 Plus появится в версиях 3 Гбайт/32 Гбайт и 4 Гбайт/64 Гбайт по цене 150 и 197 долларов соответственно. Приобрести смартфоны можно будет с 12 декабря.