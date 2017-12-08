Следующий смартфон Huawei получит "монобровь", как у iPhone X

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Следующий смартфон Huawei получит "монобровь", как у iPhone X

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Фото: © twitter.com/Android Authority

Инженеры изучили особенности прошивки устройства, которую выложили в открытый доступ.

Специалисты XDA Developers выяснили, что следующий флагманский смартфон Huawei получит главную фишку iPhone X.

Эксперты изучили слитую в Сеть прошивку будущего устройства и увидели на чертежах вырез на передней панели смартфона. "Монобровь", как и в случае iPhone X, будет скрывать фронтальную камеру и разговорный динамик на безрамочном дисплее. Выяснилось, что девайс получит 6,01-дюймовый экран с разрешением 2244х1080 пикселей. Разрешение полезной площади дисплея будет составлять 2160х1080 пикселей.

Также стало известно, что флагман будет работать под управлением производительного чипа Kirin 970, оснащённый системой обработки алгоритмов нейросетей. Эксперты полагают, что речь идёт о смартфоне Huawei P11.

По информации инсайдеров, следующий флагман Huawei будет презентован на ежегодной январской выставке Mobile World Congress.

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