Следующий смартфон Huawei получит "монобровь", как у iPhone X

Инженеры изучили особенности прошивки устройства, которую выложили в открытый доступ.

Специалисты XDA Developers выяснили, что следующий флагманский смартфон Huawei получит главную фишку iPhone X.

Эксперты изучили слитую в Сеть прошивку будущего устройства и увидели на чертежах вырез на передней панели смартфона. "Монобровь", как и в случае iPhone X, будет скрывать фронтальную камеру и разговорный динамик на безрамочном дисплее. Выяснилось, что девайс получит 6,01-дюймовый экран с разрешением 2244х1080 пикселей. Разрешение полезной площади дисплея будет составлять 2160х1080 пикселей.

It looks like #huawei is going to embrace the notch with its next smartphone https://t.co/LqKOAUsshN pic.twitter.com/3Ty7Buc6dE — Android Authority (@AndroidAuth) 7 декабря 2017 г.

Также стало известно, что флагман будет работать под управлением производительного чипа Kirin 970, оснащённый системой обработки алгоритмов нейросетей. Эксперты полагают, что речь идёт о смартфоне Huawei P11.

По информации инсайдеров, следующий флагман Huawei будет презентован на ежегодной январской выставке Mobile World Congress.