Стив Возняк: iPhone X — не то, чего я хочу

Сооснователь Apple и создатель первых компьютеров Mac полностью доволен своим iPhone 8.

Сооснователь Apple Стив Возняк отказался от iPhone X. Флагманский телефон был персональным подарком известному инженеру и предпринимателю от Тима Кука, сообщает Cultofmac.

Когда глава купертиновцев лично отправил Возняку айфон, тот поблагодарил Кука, но ответил, что ему не нужен смартфон. "Он отлично работает, но это не то, чего я хочу", — сказал сооснователь Apple. Стив Возняк объяснил свой отказ тем, что не является поклонником Face ID. Также он ошарашил фанатов Apple заявлением, что хотел бы дактилоскопический сенсор на задней панели смартфона, где находится "яблочко".

"Я считаю, что Face ID замедляет мой айфон. Например, мне приходится несколько раз посмотреть в камеру, чтобы система одобрила платёж Apple Pay", — рассказал о своих проблемах инженер и предприниматель. Тем не менее Возняк заявил, что Apple до сих пор не имеет конкурентов на рынке и делает лучшие продукты.

Журналисты сообщили, что Тим Кук решил отправить подарок Возняку после того, как прочёл его интервью. В нём сооснователь купертиновской компании заявил, что очень доволен своим iPhone 8 и не будет покупать iPhone X.