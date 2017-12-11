Китайцу iPhone X привезут быстрее, чем американцу

Срок доставки флагманского смартфона Apple сокращён до минимального срока — один-три дня.

Apple сократила срок доставки iPhone X в некоторых регионах до одного-трёх дней. Быстрее всего смартфон могут получить жители Китая и Канады.

Жители США и большинства стран Европы должны ожидать от трёх до пяти дней. Французским фанатам Apple придётся запастись терпением на девять дней. Если заказать iPhone X прямо сейчас, то Apple обещает привезти его в Россию на этой неделе между четвергом и пятницей.

Ранее Лайф писал, что российские ретейлеры снизили цены на топовый флагман купертиновцев. Стоимость базовой модели с 64 Гбайт встроенной памяти составляет 71 890 рублей, версия с накопителем на 256 Гбайт обойдётся в 82 690 рублей.