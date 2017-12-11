OnePlus 5T заряжается быстрее всех смартфонов

Китайский флагман за полчаса зарядился на 53%, а за час почти полностью пополнил батарею.

Специалисты Tom's Guide выяснили, что смартфон OnePlus 5T обладает самый быстрой зарядкой среди конкурентов. За час флагман зарядился почти на 100%.

Эксперты установили на зарядку несколько смартфонов с разряженной батареей. Все модели в тесте поддерживают быструю зарядку. Смартфоны подключили к сети и проверяли уровень пополнения аккумулятора спустя полчаса и час. Флагманский девайс OnePlus набрал 53% за полчаса и 93% за час — это лучший результат теста. Ближайшие конкуренты, LG V30 и iPhone X, за данный временной отрезок набрали 53% и 68% и 50% и 81% соответственно.

Специалисты отметили, что OnePlus 5T оказался единственным Android-девайсом в тесте, не имеющим быструю зарядку Qualcomm Quick Charge. В отличие от остальных смартфонов, его аккумулятор базируется на фирменной технологии Quick Charge, обеспечивающей более быструю силу тока.

Samsung Galaxy Note 8 оказался аутсайдером топа — за полчаса флагман зарядился лишь на 35%. Интересно, что для включения быстрой зарядки на iPhone пришлось приобрести кабель от MacBook, так как с проводом идущим в комплекте по-умолчанию ускоренная зарядка не работает.