Apple отказали отменить пошлины в Индии

Индийское правительство, видимо, не собирается способствовать популяризации iPhone в стране.

Правительство Индии откажет Apple в просьбе отменить налог на импорт компонентов. По данным Reuters, кабинет Нарендры Моди планирует и дальше придерживаться протекционистской политики.

Apple недовольна высокими, по её мнению, налогами на импорт в Индии и поэтому попросила местное правительство об их отмене. Дело в том, что американцы с помощью местной компании Wistron собирают в Индии модели iPhone SE и для этого поставляют в страну компоненты. Увеличение объёма поставок не устраивает премьер-министра страны и кабинет министров, которые придерживаются концепции Made in India ("Сделано в Индии") по защите местного производства.

Ранее сообщалось, что купертиновцы вроде бы не имеют претензий к местному правительству и даже собираются сообща наладить сборку iPhone. Однако планы Apple по расширению могут негативно сказаться на местных производителях электроники. "Несмотря на инвестиции, для Apple не будет никаких исключений", — сообщает источник Reuters.

Индийский рынок смартфонов недавно обогнал американский и стал вторым в мире (после рынка Китая). Ранее Лайф писал, что в 2018 году производители гаджетов продадут более 1,8 млрд смартфонов, их большая часть будет реализована в Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Африке.