Xiaomi будет продавать смартфоны напрямую через AliExpress

Xiaomi будет бороться с "серыми" аппаратами, поставляемыми на российский рынок через AliExpress.

AliExpress договорилась с Xiaomi об официальных продажах смартфонов в России. Аппараты будут поставляться с российского склада, сообщает VC.

Официальная торговля смартфонами Xiaomi начнётся 14 декабря. Российские пользователи торговой площадки смогут приобретать девайсы в разделе Tmall. Так как аппараты будут официальными, на них распространится российская сертификация.

По словам представителя Xiaomi в России Антона Пантелеева, первым на виртуальной витрине появится смартфон Xiaomi Redmi 5A по цене 5992 рубля. Китайцы планируют продать "несколько десятков тысяч аппаратов" в первый день, затем стоимость гаджетов поднимется.

В отличие от "серых" смартфонов, на официальную и сертифицированную продукцию будет распространяться гарантия бренда.